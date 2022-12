Wie diese ukrainische Mutter für ihre Kinder nach einer neuen Weihnachtstradition sucht

Seit neun Monaten macht Halina Xanyshivska eines jeden Tag: Sie ruft bei ihren Eltern in der Ukraine an. „Wenn sie nicht ans Telefon gehen, bekomme ich Panik“, sagt sie, und dabei schießen ihr Tränen in die Augen. Dass ein großer Teil ihrer Familie Weihnachten dieses Jahr im Kriegsgebiet verbringen wird, schmerzt. Ihren Kindern will sie in Deutschland trotzdem ein friedliches Weihnachtsfest bereiten. Dafür macht sie sich auf die Suche nach neuen Traditionen.

Früher, da haben sie Weihnachten immer alle gemeinsam gefeiert, erzählt die 46-Jährige. Eltern, Schwiegereltern, Tanten, Onkel, Cousinen und Cousins – alle seien für das Fest zusammengekommen. „Die Frauen kochten viele unterschiedliche Gerichte, wir haben viel gegessen, gefeiert und gelacht.“

Halina Xanyshivska stammt aus Lwiw im Westen der Ukraine. Sie ist wie viele dort katholisch und feiert Weihnachten am 24. Dezember. Die meisten Ukrainer gehören der orthodoxen Kirche an und feiern Weihnachten erst am 6. und 7. Januar.

Eigentlich wollten sie nicht weg

„Für dieses Jahr haben wir keine großen Pläne gemacht.“ Sie versucht, die Tränen zurückzuhalten. Dann sagt sie: „Ich mache mir Sorgen, dass Russland mein Land auch an den Feiertagen bombardiert.“

Doch in die Kirche wird sie mit ihrer Familie gehen, denn ihr zehnjähriger Sohn Anton hat dort einen Auftritt mit dem Kinderchor. „Danach gibt es Pute und Punsch“, sagt die zweifache Mutter. Punsch habe sie schon probiert, Pute hat sie noch nie gegessen. „Doch im Internet habe ich gelesen, dass das ein typisch deutsches Weihnachtsessen ist“, sagt sie. „Und ich muss meinen Kindern doch jetzt eine neue Tradition organisieren.“

Halina Xanyshivska. (Foto: Julia Baumann)

Eigentlich wollten Halina Xanyshivska, ihr Ehemann und ihre beiden Söhne nicht weg aus der Ukraine. „Wir hatten dort gute Jobs, ein gutes Leben. Wir waren glücklich.“ Nachdem Russland am frühen Morgen des 24. Februar Gebiete im Süden, Norden und Osten der Ukraine angegriffen hatte, war es in Lwiw nahe der polnischen Grenze zunächst ruhig geblieben. „Wir haben Menschen aufgenommen, die aus Kiew geflohen waren“, erzählt Halina Xanyshivska, die in der Ukraine als Marketing-Managerin gearbeitet hat. „In unserer Wohnung haben elf Leute gelebt.“ Alle seien sicher gewesen, dass der Krieg zwei, höchstens vielleicht drei Wochen andauern würde.

Am Geburtstag schlagen die Bomben ein

Am 26. März hatte ihr jüngerer Sohn Anton Geburtstag. Die ganze Familie sei zu Besuch gewesen. „Wir stießen auf meinen Sohn an und da hörten wir, wie einige Kilometer entfernt eine Bombe einschlug“, erzählt sie. „Es war ein Schock.“ Noch in der Nacht packte die Familie das Nötigste zusammen, am nächsten Morgen ging es im Auto los in Richtung Deutschland. „Die Kinder haben sehr geweint.“

Denn der Rest der Familie blieb in der Ukraine. „Meine Mutter ist 74, sie will nicht mehr umziehen“, erklärt Halina Xanyshivska. Einmal die Woche kochen ihre Eltern nun für die Soldaten in Lwiw. „Sie möchten helfen.“ Ihr Ehemann ist mit ihr nach Deutschland geflüchtet. Er hat ein Rückenleiden und kann nicht kämpfen. „Aber auch er wollte bleiben und irgendwie helfen“, erzählt sie. Am Ende habe er sich doch überzeugen lassen, mitzukommen.

Schon in der Ukraine bastelt die Familie einen Baum aus Ästen, den sie am 24. Dezember morgens schmückt. Diese Tradition führt sie in Nonnenhorn weiter. (Foto: privat)

Wo es hin gehen sollte, war klar. In einem Kroatien-Urlaub hatten sie eine Nonnenhorner Familie kennengelernt. Die Mütter waren lose in Kontakt geblieben. „Schon als der Krieg begann, hat sie mir immer wieder geschrieben, dass wir kommen sollen“, erzählt Halina Xanyshivska. Als sie mit ihrer Familie dann tatsächlich am Bodensee ankam, habe die Urlaubsbekanntschaft ihr sehr geholfen. „Sie hat uns eine Wohnung organisiert, erklärt, wie wir die Kinder an der Schule anmelden.“

Beeindruckt von der deutschen Ordnung

Auch vom Lindauer Bodensee-Gymnasium, das ihre beiden Söhne besuchen, schwärmt Halina Xanyshivska. „Diese Schule hat Unglaubliches für uns getan“, sagt sie. Die Lehrer hätten ihren Kindern beim Deutschlernen geholfen. Mittlerweile schreiben die Buben, der ältere Sohn Marko ist 14 Jahre alt, schon Klassenarbeiten mit.

Und auch die Vermieterin ihrer Nonnenhorner Wohnung sei sehr nett. „Als wir einzogen, hat sie meinen Söhnen kleine Geschenke mitgebracht und ihnen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Sie war wie eine Großmutter zu ihnen.“ Die bedingungslose Hilfsbereitschaft, die ihnen überall entgegengebracht worden sei, habe sie komplett überwältigt.

Die Kinder haben Treibholz gesammelt, daraus entsteht ein „umweltfreundlicher“ Baum. (Foto: privat)

Und die deutsche Ordnung beeindruckt sie. „Ich habe in der Ukraine immer davon geträumt, dass es dort einmal so etwas wie Mülltrennung geben würde“, sagt die 46-Jährige, und erzählt begeistert, wie Mitarbeiter des Wertstoffhofs ihren gelben Sack kontrolliert haben. „Ich mag Deutschland sehr, das Land passt zu meinem Charakter.“ Gemeinsam mit ihren Kindern bastelt sie gerade einen Weihnachtsbaum aus Ästen und Treibholz. „Sehr umweltfreundlich“, sagt sie und lacht. Am Morgen des 24. Dezember wollen sie ihn schmücken. „So einen Baum haben wir in der Ukraine auch immer gemacht.“ Diese Tradition aus ihrer Heimat soll bleiben.

Halina Xanyshivska besucht einen Integrationskurs, spricht bereits gut Deutsch. Neun Monate lebt sie nun schon in Nonnenhorn. Sie kann sich vorstellen, zu bleiben. „Meine Kinder sind hier glücklich.“

Sie träume davon, dass irgendwann die ganze Großfamilie an Weihnachten zu Besuch an den Bodensee kommt. „Vielleicht gibt es dann Pute, auf jeden Fall Punsch“, sagt sie. „Dann habe ich meine eigene Tradition.“ Diesen Heiligabend wird sie mit ihren Eltern aber nur telefonieren können. So, wie jeden Tag.