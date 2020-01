Wie diese Lindauerin vom Fußballprofi zur Triathletin wurde

Als Valeria Kleiner beschließt, ihr Leben zu ändern, ist sie ganz oben. Als Profifußballerin spielt sie in der Bundesliga und den Nachwuchsteams der deutschen Nationalmannschaft. Sie kämpft sich von schweren Verletzungen zurück, wird als Talent gefeiert.

Ich habe mich damals für ein normales Leben entschieden. Valeria Kleiner

Doch irgendwann hat die Lindauerin genug. 2015 kehrt sie dem Profi-Fußball den Rücken zu, trainiert inzwischen für einen Triathlon. „Ich habe mich damals für ein normales Leben entschieden“, erklärt die heute 28-Jährige ihren Schritt.

Valeria Kleiner. (Foto: PR)

Das habe für sie damals bedeutet, einfach nur Studentin zu sein. Seit einigen Wochen hat sie den Bachelor in Betriebswirtschaftslehre in der Tasche und ist von München nach Lindau zurückgekehrt. Mit im Gepäck stecken hohe sportliche Ziele als Triathletin. Und wer Valeria Kleiner kennt, weiß, dass die absolut realistisch sein können.

In meiner Anfangszeit war mein Großvater mein großer Förderer. Er hat mich zu den Trainings gefahren und im Garten mit mir stundenlang Fußball gespielt. Valeria Kleiner

Angefangen hat die Lindauerin mit dem Fußball im Alter von sieben Jahren. Vom TSV Oberreitnau ging sie zum FC Wangen, dann weiter nach Friedrichshafen zum VfB, von dort 2007 weiter zum Bundesligisten SC Freiburg. Valeria Kleiner erinnert sich: „In meiner Anfangszeit war mein Großvater mein großer Förderer. Er hat mich zu den Trainings gefahren und im Garten mit mir stundenlang Fußball gespielt.“

Jüngste Spielerin im Bundesligakader

Freiburg war die logische Konsequenz für ein junges Talent wie Valeria Kleiner. Sie hatte damals nicht nur als jüngste Spielerin im Bundesligakader im August 2007 ihr erstes Spiel beim SC Freiburg, sondern besuchte dort auch die Eliteschule des Fußballs, die Max-Weber-Schule, bis zu ihrem Abitur 2010.

In der ersten Bundesliga spielte Kleiner außerdem für den 1. FFC Frankfurt, den FC Bayern und im letzten Jahr ihrer aktiven Zeit für Bayer 04 Leverkusen.

Auch mit der Nationalmannschaft stand Kleiner auf dem Rasen. Bereits 2005 trug sie mit 14 Jahren zum ersten Mal das Trikot der U-15 Nationalmannschaft. Drei Jahre später gewann sie mit der U-17 als Kapitänin die Europameisterschaft in der Schweiz und wird dritte bei der Weltmeisterschaft in Neuseeland.

Es blutet mir schon das Herz, wenn ich heute die Mädels auf dem Platz auflaufen sehe. Ich war ja auch Kapitänin der Mannschaft. Valeria Kleiner

2010 erneut der dritte Platz in der U-19 Europameisterschaft und im gleichen Jahr gab es noch den Weltmeistertitel mit der U-20 Nationalmannschaft obendrauf. „Es blutet mir schon das Herz, wenn ich heute die Mädels auf dem Platz auflaufen sehe. Ich war ja auch Kapitänin der Mannschaft. Aber ich habe es akzeptiert. So viel kann mich nicht mehr umhauen“, lautet das Fazit der Trägerin der Fritz-Walter-Medaille in Bronze als beste Nachwuchsspielerin.

Unnötige Operation

2010 verletzte sich die junge Spielerin bei einem Zweikampftraining für die U-23 Nationalmannschaft. Die Diagnose: Innenbandanriss am Knie. „Es wurde operiert, was nicht hätte sein dürfen. Dadurch hatte ich fast vier Jahre mit der Verletzung zu kämpfen und war viel in Reha. Ich musste viel zu schnell wieder auf den Platz zurück.“

Fünf weitere Jahre hielt sie noch durch, bis dann die Entscheidung fiel aufzuhören. Durch die Verletzung sei ihr vieles bewusster geworden, meint sie. „Den Fußball vermisse ich schon, aber das Geschäft dahinter nicht. Das ist mehr Nehmen als Geben.“ Es sei ein großer Schritt gewesen, aber der Fußball war nicht das, was sie sich erhofft habe, so Valeria Kleiner.

Ist inzwischen öfter auf dem Rad als auf dem Sportplatz zu sehen: Valeria Kleiner. (Foto: PR)

Zum Triathlon kam Kleiner per Zufall. Aus Spaß trat sie gemeinsam mit Freunden unvorbereitet bei einer Sprintdistanz an. Und Valeria Kleiner siegte! „Ich hatte Blut geleckt“, erklärt die Sportlerin. In diesem Jahr hat sie sich bereits mit einem ersten Platz in ihrer Altersklasse bei der Challenge Mallorca für die Championship im nächsten Jahr in Samurin (Slowakei) in der Mitteldistanz qualifiziert.

Ich bin ein Trainingsweltmeister. Für mich ist das Training eine Win-Win-Situation. Valeria Kleiner

Außerdem steht in der gleichen Distanz der Ironman Elsinore in Dänemark 2020 bereits im Kalender. Mitteldistanz bedeutet: 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Rad fahren und 21 Kilometer Laufen. Die nächste Steigerung zur Mitteldistanz ist der Ironman, eine Bezeichnung, die auch für die teilnehmenden Frauen gilt. „Ich bin ein Trainingsweltmeister. Für mich ist das Training eine Win-Win-Situation. Mein Kick beim Triathlon ist das Schwimmen, weil es neu ist.“

Valeria Kleiner (Foto: PR)

Dafür arbeitet sie unter anderem seit einem halben Jahr mit dem bekannten Schweizer Triathloncoach Roy Hinnen aus Horgen bei Zürich zusammen. Er ist sich ganz sicher: „In den nächsten 18 Monaten wird Valeria es europaweit in die Top Ten schaffen. Danach kommt der nächste Schritt.“

Es ist kein Mannschaftssport. Ich kann für mich den Tag planen und dabei auf meinen Körper hören. Valeria Kleiner

Dafür trainiert sie 25 Stunden in der Woche, fährt in regelmäßigen Abständen zu ihrem Trainer, der unter anderem im Schwimmkanal ihre Technik betreut und tauscht sich wöchentlich mit ihm aus. Das Schöne an diesem Sport definiert sie so: „Man ist selbstbestimmt. Es ist kein Mannschaftssport. Ich kann für mich den Tag planen und dabei auf meinen Körper hören.“

Valeria Kleiner (Foto: PR)

Inzwischen läuft sie gerne mal 28 Kilometer in der Natur als eine Trainingseinheit von vielen, ist zweimal in der Woche mit dem Mountainbike unterwegs, trainiert früh morgens mit den Schwimmern des TSV Lindau und hat sich zu Hause einen eigenen Trainingsraum eingerichtet. „Solche langen Laufrunden kannte ich vom Fußball gar nicht. Da waren es maximal neun bis zehn Kilometer.“

Nächstes Ziel: Langdistanz

Ihre Ambitionen hat sie als erfahrene Sportlerin klar gesteckt: „Mein Ziel im Moment ist es, mich auf der Mitteldistanz durchzusetzen und gute Rennen zu absolvieren. Die Wettkämpfe im nächsten Jahr dienen dazu, mich mit den weltbesten meiner Altersklasse messen und vergleichen zu können. Sobald ich mich an die Länge der Wettkämpfe über die Mitteldistanz gewöhnt habe und mich wohl fühle, werde ich die Langdistanz in Angriff nehmen.“

Aber sie will dem Körper Zeit dafür geben. Für dieses Ziel sucht sie noch Sponsoren. „Für mich ist es wichtig, ein Team um mich aufzubauen, das an mich glaubt und mich auf meinem Weg unterstützt.“