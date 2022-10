Wie die Wasserwacht Lehrer im Rettungsschwimmen trainiert

Nach zwei Jahren Corona-Pause hat die Wasserwacht Lindau erstmals wieder einen Schwimmkurs für Lehrerinnen und Lehrer angeboten. Die Nachfrage war so groß, dass die Wasserwacht direkt einen zweiten Termin anbietet.

Sicher schwimmen zu können ist wichtig – ganz besonders in Regionen mit vielen Gewässern, wie zum Beispiel Lindau und Umgebung. Der Schulsport ist ein elementarer Bestandteil damit Kinder und Jugendliche sichere Schwimmer werden. Glücklicherweise gebe es am Bodensee und im Westallgäu genug Schwimmbäder und auch Schulen, die Schwimmen im Unterrichtsplan vorsehen, schreibt die Wasserwacht in einer Pressmitteilung.

Rettungsschwimmabzeichen auffrischen

Für die Lehrerinnen und Lehrer, die mit ihren Klassen zum Schulschwimmen gehen, bedeutet das, dass sie auch im Rettungsschwimmen fit bleiben müssen. Im Rahmen des Studiums haben die Lehrkräfte, meist die mit Fachrichtung Sport, das Deutsche-Rettungsschwimmabzeichen (DRSA) – zumeist in Silber – absolviert. Doch auch später müssen sie weiterhin und eigenverantwortlich in der Lage bleiben, Schüler vor dem Ertrinken retten zu können. Auch regelmäßige Erste-Hilfe-Kurse gehören dazu.

Wie die Wasserwacht schreibt, ist es nicht klar geregelt, wie die Lehrerinnen und Lehrer ihre Rettungsfähigkeit aufrechterhalten können. Das falle je nach persönlichem Engagement unterschiedlich aus. Um ihnen eine Hilfestellung geben zu können, entstanden vor einigen Jahren auf Initiative von Wilfried Fuchs, seinerzeit Geschäftsführer beim „Arbeitskreis-Sport in Schule und Verein“ die Lindauer Refresher-Kurse, also Auffrischungs-Kurse. In enger Abstimmung erarbeiteten Matthias Müller von der lokalen Wasserwacht und Sandra Bandlow-Albrecht, Schulobfrau Schwimmen vom Staatlichen Berufsschulzentrum Lindau, ein spezielles Rettungsschwimm-Training für Situationen beim Schulschwimmen.

Tieftauchen, Befreiungsgriffe, Erstversorgung

Die Lehrerinnen und Lehrer hatten am Mittwoch die Möglichkeit, unter Anleitung der ehrenamtlichen Wasserretter qualifiziert verschiedene Disziplinen zu üben und ihre Rettungsfähigkeit aufzufrischen. Unter anderem wurde Tieftauchen, Befreiungsgriffe, Rettungsschwimmen, Anlandbringen und Erstversorgung trainiert.

Normalerweise bietet die Wasserwacht Lindau den Kurs, der über das Schulamt Oberallgäu-Lindau-Kempten ausgeschrieben wird, einmal jährlich an. Doch in den vergangenen Jahren musste auch er ausfallen – über weite Zeiträume sogar das Schulschwimmen selbst. Laut Wasserwacht ist es um so wichtiger, dass die Lehrkräfte wieder Sicherheit bekommen und weiterhin möglichst viele Schulen mit den Kindern zum Schwimmen gehen. Weil das Schulschwimmen wichtig ist, wollen die Ehrenamtlichen die Lehrer auch in Zukunft unterstützen. „Damit möglichst viele – idealerweise alle – Kinder und Jugendliche sichere Schwimmer werden können“, wie es im Pressetext abschließend heißt.