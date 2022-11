Wie die Stadt Lindau mehr Menschen zur Bürgerversammlung locken will

Nach zwei Jahren in digitaler Form findet am Montag, 28. November, in der Inselhalle eine Bürgerversammlung in Präsenz statt. Wie immer können Lindauer Bürgerinnen und Bürger Fragen stellen, aber sonst soll einiges anders werden.

Die Lindauer Bürgerversammlung lief vor Corona immer gleich ab. Einem langen Rechenschaftsbericht folgten Fragen der Bürger. In diesem Jahr möchten die Verantwortlichen der Stadt Lindau etwas Neues ausprobieren. Das fängt schon bei der Uhrzeit an, wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt. Statt um 19 Uhr öffnen sich die Tore der Inselhalle schon um 18 Uhr.

Amtsleiter und Mitarbeiter beantworten Fragen

An einer Art Zeitstrahl warten im großen Saal Amtsleiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt, um Verständnisfragen zu vergangenen und aktuellen Themen zu beantworten und neue Projekte für 2023 vorzustellen. Dadurch werde der lange Rechenschaftsbericht ersetzt und es solle erlebbarer für die Lindauerinnen und Lindauer werden, was die Verwaltung der Stadt Lindau im vergangenen Jahr geleistet habe, heißt es.

Ab 19 Uhr wird Oberbürgermeisterin Claudia Alfons in einer kurzen Präsentation einen Rückblick, vor allem aber einen Ausblick für das kommende Jahr aus Sicht der Stadt Lindau geben. Anschließend werden die Fragen der Bürgerinnen und Bürger beantwortet.

Damit die Fragen auf der Bürgerversammlung fachlich beantwortet werden können, sollten sie bis zum 14. November an presse@lindau.de geschickt werden. Die schriftlich gestellten Fragen werden, wie immer, nur dann beantwortet, wenn der Fragensteller bei der Bürgerversammlung vor Ort ist.

Jugendliche zeigen, wofür sie ihr Budget ausgeben

Auf dem Programm stehen laut Pressetext noch musikalische und tänzerische Aufführungen von Lindauer Jugendlichen. Sie werden ihre Projekte vorstellen, das durch das Jugendbudget der Stadt Lindau finanziert wurden. Zum einen tritt eine Hip-Hop-Gruppe auf, die durch das Jugendbudget vollständig gefördert wurde und damit unter anderem eine Tanzlehrerin bezahlen konnte.

Zum anderen wird die Sängerin Emma zwei selbstgeschriebene Lieder spielen. Mithilfe des Jugendbudgets hat Emma gemeinsam mit ihrem Freund im letzten Jahr ein Tonstudio eingerichtet, das im Rahmen der offenen Jugendarbeit Lindau für alle Jugendliche geöffnet ist.

„Die wesentlichen Teile, also die Fragestunde und der Rechenschaftsbericht, bleiben erhalten, werden aber etwas moderner gestaltet und durch Zusatzangebote aufgelockert“, wird Oberbürgermeisterin Claudia Alfons in der Pressemitteilung zitiert. Die Stadtverwaltung hoffe, dass sie mit dem neuen, offeneren Format mehr Lindauer Bürgerinnen und Bürger ansprechen, als das in den letzten Jahren der Fall gewesen sei. Alfons sagt auch: „Wir wollen, dass die Lindauerinnen und Lindauer wissen, was in ihrer Stadt los ist und was wir vorhaben.“