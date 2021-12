Spenden für „Wir helfen“ unterstützen Menschen in Not in Lindau und Umgebung

Spenden helfen in der Nachbarschaft

Über eine Million Euro hat die Aktion Wir helfen seit ihrer Gründung im Herbst 1993 an Menschen in Not verteilt. Dafür ist sie auf Spenden angewiesen – von denen übrigens kein einziger Euro für Verwaltungskosten abgezweigt wird.

Wer die Aktion unterstützen will, kann mit dem Stichwort „Wir helfen“ auf das Konto IBAN DE77 7315 0000 0620 0001 90 der Stadt Lindau bei der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim (BIC BYLADEM1MLM) überweisen.