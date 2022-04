Lindauer Kultur sucht trotz Corona den Weg in die Normalität

Konzerte und Kabarett im Zeughaus

Das Zeughaus legt am Samstag, 30. April, mit dem Konzert von The Grand Final und Los Mumpitz mit einem Voreröffnungsfest los. Weiter geht es mit dem Eröffnungsfest am Sonntag, 1. Mai, bei dem die Vorarlberger Band Sapperlotta auf dem Schrannenplatz spielt.

Am Samstag, 7. Mai, sind August Zirner und Sven Haller mit ihren „Transantlantischen Geschichten“ zu Gast im Zeughaus, bevor das einwöchige Kabarett-Festival anlässlich der Verleihung des Salzburger Stiers in Lindau beginnt, an dessen Organisation neben dem städtischen Kulturamt auch das Zeughaus beteiligt ist. Auftakt und Abschluss des Festivals finden im Zeughaus statt: Matthias Egersdörfer zeigt dort am Sonntag, 15. Mai, sein Programm „Nachrichten aus dem Hinterhaus“, Christoph Fritz zeig sein Programm „Das jüngste Gesicht“ am Sonntag, 22. Mai.

Bodo Wartke (16. Mai), Rainald Grebe und Fortuna Ehrenfeld (17. Mai), Franziska Wanninger (18. Mai), Lizzy Aumeier (19. Mai) sowie die Eröffnungsgala zur Preisverleihung (20. Mai) und der Preisträgerabend des Salzburger Stiers (21. Mai) finden im Stadttheater und auf der Casinobühne statt.

Dazwischen und trotzdem außer der Reihe findet am Mittwoch, 18. Mai, ein Konzert des Jazzclubs mit Steven Santoro und das Walter-Fischbacher-Trio im Zeughaus statt. Das reguläre Zeughaus-Programm geht am Samstag, 28. Mai, mit dem Pianisten Lambert weiter. Es folgen Chris Gall und Bernhard Schimpelsberger am Samstag, 4. Juni, Karl die Große am Samstag, 18. Juni, Opas Diandl am Samstag, 25. Juni, Voodoo Jürgens am Sonntag, 10. Juli. Mit Dota und Band am Sonntag, 17. Juli, verabschiedet sich das Zeughaus in die Sommerpause