Wie die Lindau Islanders in die Oberligasaison starten

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Vorbereitungsphase mit zwei Testspielerfolgen gegen den EV Füssen und HC Landsberg am vergangenen Wochenende stehen die EV Lindau Islanders gleich zum Saisonstart in der Eishockey-Oberliga Süd vor großen Herausforderungen. Innerhalb von zehn Tagen hat die Mannschaft von EVL-Headcoach Chris Stanley fünf Spiele zu absolvieren. Gleich die ersten Partien haben es in sich.

Zum Saisonauftakt am Freitag geht es zum EC Peiting. In der vergangenen Saison spielten die Oberbayern eine überragende Hauptrunde, die sie mit der Süd-Meisterschaft krönten. Die Erfolgsserie der Mannschaft von Cheftrainer Sebastian Buchwieser setzte sich in der Meisterrunde fort und gipfelte im Viertelfinaleinzug der Play-offs gegen die Füchse Duisburg. Erst der Herner EV verwehrte Peiting den Sprung ins Halbfinale.Für die Islanders bedeutet das Auftaktspiel gegen Peiting gleich einen ganz dicken Brocken. „Peiting ist eine grundsätzlich sehr eingespielte Mannschaft, die mit ihren vier Reihen High-Speed-Eishockey bietet. Aber jetzt gleich zu Beginn der Saison sind auch die angreifbar“, wird Sascha Paul, Sportlicher Leiter der EV Lindau Islanders, in einer Pressemitteilung zitiert. Die Begegnung in Peiting beginnt um 19.30 Uhr. Das Spiel wird auf sprade.tv live übertragen.

Mit dem EV Füssen kommt am Sonntag (18 Uhr) einer der deutschen Traditionsvereine in die Eissportarena im Eichwald. Auf 16 Deutsche Meistertitel blicken die Allgäuer zurück. Gegründet als ESV Füssen in den 1920er-Jahren, benannte sich der Verein 1983 in den Eislaufverein Füssen um und spielte bis zur Insolvenz im Frühsommer 2015 zunächst in der 2. Eishockey-Bundesliga und später in der Oberliga. Nach dem Neustart in der Bezirksliga mit der Gründung des Eissportvereins Füssen ging es, sportlich gesehen, Jahr für Jahr nach oben. Dieser Erfolgsweg fand seinen vorläufigen Höhepunkt zum Ende der vergangenen Saison.Die Füssener setzten sich im März am Ende der Verzahnungsrunde gegen den Mitkonkurrenten TEV Miesbach durch und holten sich das Ticket für den Aufstieg in die Oberliga. Außerdem sicherte sich der EVF gegen Miesbach den Titel des Bayerischen Meisters in der Finalserie.