Wie die Islanders die offensivstarken Regensburger stoppen wollen

Schwere Aufgabe für die EV Lindau Islanders: Beim Heimspiel am Sonntag, 18 Uhr, ist mit den Eisbären Regensburg der Tabellenvierte der Oberliga Süd zu Gast in der Eissportarena Lindau. Die Regensburger sind derzeit gut in Form. Nach einem schwachen Saisonstart trennten sich Eisbären Ende November von Trainer Igor Pavlov. Vorerst interimsmäßig übernahm der ehemalige Waldkraiburger Kapitän Max Kaltenhauser an der Bande. Nach einer Reihe von Siegen und dem stetigen Trend nach obenwurde aus dem interimsmäßigen Engagement schnell eine Dauerlösung.

Die Bilanz der Lindauer gegen Regensburg ist bislang ausgleichen: Während die Islanders das erste Heimspiel unter Neutranier Franz Sturm mit 6:5 knapp gewinnen konnten, gab es in der Donaustadt eine klare 1:5-Niederlage. Vor allem offensiv sind die Regensburger gut aufgestellt. Die Topscorer im Team der Eisbären sind der Tscheche Richard Divis und der Deutsch-Kanadier Peter Flache. Zusammen mit dem Nikola Gajovský, dem zweiten tschechischen Importspieler, erzielte das Trio bereits jetzt 144 Scorerpunkte. Auch die drei defensiven Spieler Jakob Weber, Tomas Gulda und der Ex-Islanders Petr Heider sind nach vorne zum gegnerischen Tor hin brandgefährlich.

Dennoch wollen die Lindauer an die vergangenen Heimspiele anknüpfen und die Punkte im Kampf um Platz 8 am Bodensee behalten. Das kann aber nur mit einer disziplinierten und defensive Mannschaftsleistung sowie absolutem Kampfeswillen gelingen, heißt es in einer Mitteilung des EVL. Das Team hofft daher wieder auf eine große Unterstützung der Fans.