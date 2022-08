Wie die Fraktionen die Lindauer Insel als Stadtzentrum stärken wollen

Mit einer gemeinsamen Erklärung zum Ratsbegehren Hintere Insel haben sich die Stadtratsfraktionen Bunte Liste, CSU, Freie Bürger, Freie Wähler, JA, ÖDP, SPD zu Wort gemeldet. Sie schreiben, dass sie die Insel als eigenständigen Ortsteil und lebenswertes Stadtzentrum stärken wollen.

Ihr Ziel sei es, die gute Nahversorgung, die bestehende Infrastruktur aus Kitas und Schulen erhalten und besser auslasten sowie die Einnahmen der Stadt zu verbessern. „Dazu müssen wieder mehr und vor allem jüngere Menschen auf der Insel leben“, heißt es in der Erklärung. Dass Potential vorhanden sei, begründen sie damit, dass viel mehr Leute zur Arbeit ein- als auspendeln. Was fehle, seien geeignete Wohnungen. Größe und Preis müssten zum Einkommen dieser Haushalte passen.

Für eine spekulationsfreie Vergabe von Grundstücken

„Auf die lange Sicht können wir das nur auf der städtischen Fläche sicherstellen. Dazu muss die Vergabe spekulationsfrei erfolgen“, schreiben die Fraktionen. Sie befürchten, dass in dieser exponierten Lage andernfalls innerhalb kurzer Zeit teure Wohnungen entstehen, die für diese Zielgruppen unerschwinglich wären. In der Altstadt sei dieser Prozess bereits fortgeschritten. Dort gebe es kaum Potential für eine Entwicklung.

Aus diesem Grund habe der Stadtrat bereits im April 2018 einstimmig beschlossen, die Flächen nicht dem freien Immobilienmarkt zur Verfügung zu stellen. Stattdessen sollen diese Voraussetzungen auf der städtischen Fläche dauerhaft erhalten werden. „Deshalb stimmen wir für eine Vergabe, bei der der Grund im städtischen Eigentum bleibt“, heißt es weiter.

Stadt soll für alle Menschen attraktiv sein

Die Insel habe beste Voraussetzungen für ressourcenschonendes Leben: Kurze Wege und eine optimale Anbindung an Bahn und Bus ermöglichen umweltfreundliche Mobilität. Die kleinteilige, altstadttypische Bebauung reduziere den individuellen Wärmebedarf. Um die Insel als Zentrum der Stadt zu stärken, muss sie aus Sicht der Fraktionen für alle Bürgerinnen und Bürger attraktiv sein. Mit dem Bürgerpark, dem Kiosk, den Sitzstufen am See und dem Bewegungspark sei bereits der erste Abschnitt des Rahmenplans umgesetzt worden. Das in der Bürgerbeteiligung formulierte Ziel, damit eine Naherholungsfläche für Lindauerinnen und Lindauer zu schaffen, sei also gelungen.

„Wir schätzen und fördern das Engagement der Vereine wie ,Move’ und ,Bund Naturschutz’, die damit einen Begegnungsort für unterschiedlichste Menschen geschaffen haben. Dem tragen wir Rechnung, indem wir die Baufläche des Quartiers Nord entsprechend um zwei Baufelder reduziert haben“, schreiben die Fraktionen. Die bislang größte Bürgerbeteiligung der Stadt Lindau habe zu einem Konsens über die städtebauliche Entwicklung der Hinteren Insel geführt. Der daraus entstandene Rahmenplan wurde mit der überwältigenden Mehrheit von 28:2 Stimmen im Stadtrat beschlossen. Das sei die Chance für Lindau und die Insel, für diese und weitere Generationen.