Wie die Biermösl nach der Frischzellenkur

Frischer ist er als bei den letzten Auftritten mit seinen Brüdern, die als Biermösl Blosn auch in Lindau viel bejubelt wurden. Aber da kannte man die meisten Nummern schon, vieles war schon häufiger belacht. Und ein Witz ist eben nur selten auch beim zweiten Mal noch ein Schenkelklopfer. Insofern mögen Fans das Ende des Musikkabaretts betrauern. Sie können sich aber freuen, dass Hans Well mit seinen Kindern einfach weitermacht. Und das zwar irgendwie gleich und doch ganz anders. Das haben sie am Sonntag im Zeughaus gezeigt.

„Wellbappn“ nennen sich der jüngst 60 Jahre alt gewordene Hans Well und seine Kinder Sarah (20), Tabea (19 und Jonas (16). Die drei haben offenbar nicht nur die musikalische Ader aller Mitglieder der aus der Nähe von Fürstenfeldbruck stammenden Familie Well geerbt. Denn sie spielen Geige, Akkordeon, Tuba, Laute, Saxophon, Alphorn und noch viel mehr. Hinzu kommt die hinterfotzige Art, die den Vater zum genialen Texter der Biermösl gemacht hat. Jetzt muss Hans well aber ertragen, dass sich der Spott seiner Sprösslinge auf der Bühne manchmal auch direkt gegen ihn richtet.

Der Kontrabass ist kaputt

Aber zuvorderst bekommen die üblichen Verdächtigen zu spüren, dass Wellbappn neuerdings auch beißen kann. Die CSU mit allen ihren Wichtigen und Wichtigtuern vom Ministerpräsidenten über Generalsekretär Dobrindt und den aufs Altenteil geschickten Schüttel-Schorsch bis hin zum hiesigen Eberhard Rotter. Auch die Kirche mit ihrem Gehabe und den Missbrauchsskandalen bekommt ihr Fett weg. Und all die anderen, von der Feuerwehr bis zu den Gebirgsschützen.

Das Schulsystem kennen Sarah, die das G9 absolviert hat und jetzt Indologie studiert, und Tabea, die unterm G8 Abitur gemacht hat und nach einigen Monaten Entwicklungshilfe in Ecuador jetzt auf einen Platz an einem Konservatorium hofft, um Geige zu studieren. Jonas steckt mittendrin. Weil er montags wieder zur Schule muss, haben es die Wells nach der Vorstellung eilig und bleiben nicht noch auf ein paar Gläser Wein mit Lindauer Freunden. Auch deshalb hauen sie drauf.

Auf der Bühne klappen die Abläufe noch nicht so reibungslos wie früher, es gibt manchen Texthänger, oder alle vier müssen so über sich lachen, dass sie ins Stocken kommen. Doch das Programm wird eher noch böser als früher, auf jeden Fall jünger. Da spielt es auch keine Rolle, dass der Kontrabass auf dem Weg nach Lindau offenbar kaputt gegangen ist, so dass Tabea irgendwie immer einen Fuß dranhalten muss, damit er nicht schnarrt. Das stört zwar den tollen Tango, sieht aber umwerfend aus, wie Tabea auf einem Bein balanciert und trotzdem die Geige spielt.

„unterbayernüberbayern“ lautet der Titel der CD , die Hans Well und seine Kinder, die „Wellbappn“, eingespielt haben. Neu im Buchhandel ist außerdem seine Biographie „Hans Well: 35 Jahre Biermösl Blosn“, das im Verlag Antje Kunstmann erschienen ist und 19,95 Euro kostet.