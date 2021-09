Wie der Landkreis das Lindauer Krankenhaus für lange Zeit sichert

Der Kreistag trifft sich am Donnerstag, 30.September, um 14.30 Uhr im Iberg-Zentrum im Maierhöfen zur nächsten öffentlichen Sitzung. Themen sind neben dem neuen Pachtvertrag für Asklepios auch die Finanzen des Landkreises in den vergangenen beiden Jahren und ein Wechsel in der Fraktion der Grünen, wo Kreisrätin Kyra Funk ihr Mandat niederlegt.