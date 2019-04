Wie das Naturschutzgebiet Rohrachschlucht erhalten werden soll

Es ist 170 Hektar groß – das Naturschutzgebiet Rohrachschlucht. „Durch seine Tobel und Steinhänge ist es ein Kleinod der Natur“, stellt Mathias Burghard vom Amt für Landwirtschaft und Forsten fest. Experten haben sich dieses Gebiet genau angesehen, in Karten erfasst und bewertet. Herausgekommen ist dabei ein Managementplan, der für Behörden als verbindlich gilt, der dafür sorgen soll, dass dieses Kleinod geschützt und erhalten wird. Dieser Plan soll am 14.Mai Grundstückseigentümern, Gemeinden wie auch Verbandsvertretern im Rahmen eines Rundgangs durch das Rohrach vorgestellt werden.

Die biologische Vielfalt schützen und erhalten – so haben die Vereinten Nationen die Dekade bis zum Jahr 2020 überschrieben. In die gleiche Richtung gehen auch die Vogelschutz- und die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinien (FFH), die zusammen das Netz Natura 2000 bilden: Es hat zum Ziel, in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ein großräumiges und zusammenhängendes System aus Lebensräumen zu schaffen.

Ein solcher besonderer Lebensraum ist auch die Rohrachschlucht. 1992 als Naturschutzgebiet ausgewiesen, ist auch sie FFH-Gebiet, in dem für den Freistaat seltene Tiere und Pflanzen zu Hause sind, und sie ist Teil des europaweiten Biotopverbundnetzes Natura 2000. Das wolle nicht nur das heimische Naturerbe erhalten, sondern auch eine zukunftsfähige und nachhaltige Landnutzung durch Landwirte und Waldbesitzer sichern, schreibt Burghard.

Buchen und Tannen prägen den Wald

Wichtiges Element dafür ist der Managementplan, der über Jahre erarbeitet und jetzt im Mai allen in der Rohrachschlucht Betroffenen vorgestellt werden soll. Er zählt das Rohrach „zu den wertvollsten Naturschätzen des Landkreises Lindau“. In der Gebietsbeschreibung heißt es: „Der Rickenbach hat sich über Jahrtausende tief in die weichen Molassegesteine eingeschnitten und so den eindrucksvollen Canyon der Rohrachschlucht geformt.“ Neben unzugänglichen Bereichen hätten auch naturnahe Nutzungsformen wie die seit Jahrhunderten betriebene, kleinbäuerliche Plenternutzung der Wälder „zum heutigen, überaus wertvollen Zustand des Gebietes geführt“. Im vergangenen Herbst ist zudem eine rund elf Hektar große Teilfläche zum „Naturwaldreservat ohne forstliche Nutzung“ erklärt worden.

Als besonders charakteristisch für das Rohrach gelten die Waldmeister-Buchenwälder und die Krautreichen Tannenwälder, die gut zwei Drittel des Gebietes ausmachen. Sie würden, sofern geländetechnisch möglich, oftmals noch als Plenterwälder bewirtschaftet, die sich in einem guten bis hervorragenden Erhaltungszustand befänden. Erfasst wurden zudem unter anderem Flächen des Orchideen-Kalkbuchenwalds, von Schlucht- und Hangmischwäldern sowie Auenwäldern. Ausführlich geht die Gebietsbeschreibung auch auf Tiere ein, die in der Rohrachschlucht leben und teilweise so selten sind, dass sie zu den Arten der sogenannten Roten Liste gehören.

Der Entwurf des Managementplans, der im Rahmen des Rundgangs vorgestellt werden soll, listet auf, was an Maßnahmen wichtig wäre, um das Kleidod Rohrachschlucht für die Zukunft zu sichern. So sollten seltene Baumarten gefördert werden, die sich derzeit nicht natürlich verjüngen können, und die Wildschäden an für das Gebiet typischen Bäumen wie Tanne und Eibe verringert werden. Auch der Erhalt von Totholz- und biotopbaumreichen Bereichen gilt als wichtig, für seltene Orchideen sollten „lichte Waldstrukturen“ geschaffen werden.