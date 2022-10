Betroffene wollen Inkontinenz aus der Tabuzone holen

Das nächste Treffen findet am Samstag, 22. Oktober, um 14 Uhr im Bräustüble in Meckatz statt. Für eine erste Kontaktaufnahme steht Monika Wünsche unter Telefon 08282 / 89 09 67 gerne zur Verfügung.

Inkontinenz ist noch immer ein Tabuthema. Im Landkreis Lindau will das eine Selbsthilfegruppe ändern – und damit Betroffenen helfen.

Als Monika Wünsche ihren künstlichen Darmausgang bekommen hat, war sie erleichtert. „Es war ein befreiender Moment“, sagt die 71-Jährige. Zuvor litt sie an permanenten Bauchschmerzen und Durchfall, ihre Blase und ihr Beckenboden brachen heraus. Sie konnte nichts mehr bei sich behalten und das Haus nicht mehr verlassen. Sie nahm ab, bis sie nur noch 39 Kilogramm wog. Ursache dafür waren Entzündungen in ihrem Körper. Ein Frauenarzt schickte sie schließlich in die Rotkreuzklinik Lindenberg, wo ihr der künstliche Darmausgang gelegt wurde.

Viele Einschränkungen – aber trotzdem eine Verbesserung

Auch heute noch sind ihre Einschränkungen „enorm“, wie sie sagt. Sie könne kaum etwas essen. „Ich ernähre mich sehr minimalistisch“, sagt sie, wobei sie aber zusätzlich noch Unverträglichkeiten habe. Doch auch abgesehen von ihrem speziellen Fall müssten viele Menschen mit einem künstlichen Darmausgang ihre Ernährung umstellen. Das betreffe Frauen mehr als Männer. „Frauen werden oft Vegetarierinnen, weil sie nicht mehr so viel verarbeiten können“, sagt Monika Wünsche. Außerdem sei es notwendig, bestimmte Vitamine zu nehmen, wenn die Verdauung nicht mehr komplett auf natürliche Weise funktioniere.

Monika und Gert Wünsche haben die Selbsthilfegruppe für Stoma-Trägerinnen und -Träger gegründet. (Foto: Wünsche)

Monika Wünsche hat ihren Stoma, wie der künstliche Darmausgang auch genannt wird, schon zehn Jahre. Dazu gehört ein Beutel, der seither immer auf ihrem Bauch klebt. Er gibt ihr viel Eigenständigkeit und Selbstbestimmung. Sie weiß, welche Hilfsmittel sie braucht, welche Pflaster bei ihr gut kleben, welches Essen sie verträgt. Aber das war noch nicht immer so. Auch sie und ihr Mann Gert hatten am Anfang viele Fragen.

Warum Austausch wichtig ist

„Nach der Operation ist nichts mehr, wie es vorher war. Aber man kann gut zurechtkommen“, sagt Gert Wünsche, der die Organisation der Selbsthilfegruppe übernommen hat. Trotzdem sei der Austausch wichtig. Nicht jeder sei gleich gebaut. Beispielsweise halte der Beutel an einem dickem Bauch oder auf faltiger Haut nicht so gut.

„Das nächste Sanitätshaus kann bei solch speziellen Fragen nicht unbedingt weiterhelfen“, sagt Gert Wünsche. Das Bedürfnis, mit anderen Betroffenen zu sprechen und sich gegenseitig Tipps zu geben, sei groß.

Inkontinenz wird häufig von Krebserkrankungen im Bauchraum oder chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ausgelöst. Betroffen sind Männer und Frauen sowie junge und alte Menschen. Die Gruppe für die Region Allgäu-Bodensee haben Monika und Gert Wünsche 2019 gegründet. Zu den Initiatoren gehören auch Josef Lang, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie in der Rotkreuzklinik Lindenberg, und Susanne Hmid, Pflegeexpertin für Stoma, Kontinenz und Wunde.

Ansprechpartner für den Kreis Lindau

Das Angebot richtet sich an Menschen aller Altersgruppen aus der Region Allgäu-Bodensee, die an Harn- oder Stuhlinkontinenz leiden und einen künstlichen Darmausgang oder eine künstliche Harnableitung haben. Die Gruppe besteht derzeit aus 18 Mitgliedern und trifft sich einmal im Monat. Treffpunkt ist jeden vierten Samstag im Monat im Bräustüble in Meckatz. Sie gehört zur bundesweit tätigen Selbsthilfe-Organisation ILCO, die vor 50 Jahren gegründet wurde und ihren Sitz in Bonn hat.

Zu den monatlichen Treffen kommen manchmal Referenten, die über ein bestimmtes Thema sprechen, etwa über Ernährung oder Hilfsmittel wie Bandagen und Unterwäsche. Wenn es geht, sind auch Arzt Josef Lang und Stoma-Expertin Susanne Hmid dabei. „Wie bei jeder netten, harmonischen Gruppe, wird sprechen auch wir über alltägliche Dinge und Gott und die Welt“, sagt Gert Wünsche.