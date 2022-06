Wie „angstfressende Affen“ Kindern helfen: Eine Psychotherapeutin berichtet von ihrer Arbeit

Zur Person

Gabriele Meyer-Enders (66) lebt in Köln. Sie war zuerst Sonderschullehrerin, bis sie sich als Kinder- und Jugendtherapeutin weiterbildete. „Wenn man einmal Lehrer ist, bleibt man es“, sagt sie. Deshalb habe sie zusammen mit ihrem Mann Rudolf Meyer vor 20 Jahren das Kölner Institut für Kindertherapie (KIKT) gegründet, ein fachübergreifendes Fortbildungsinstitut für Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, das mittlerweile von einer Akademie in einen Verein umgewandelt wurde. Sie war viele Jahre Teilnehmerin bei den Lindauer Psychotherapiewochen (LPTW), doch weil der Schwerpunkt mehr auf der Psychotherapie für Erwachsene liegt, wollte sie eine Tagung für Kinder- und Jugendpsychotherapeuten ins Leben rufen, ohne dabei den LPTW Konkurrenz zu machen. Dennoch habe sich Lindau als Tagungsort angeboten. „Es gibt hier alles, was für eine gute Tagung nötig ist“, sagt sie. Die Tagung geht am Freitag zu Ende.