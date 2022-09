Wie Angehörige Senioren vor Schockanrufen schützen können

Telefonbetrüger geben sich häufig als Polizisten, Staatsanwälte oder Familienangehörige aus. Die Polizei weist darauf hin, dass in Deutschland bei Unfällen keine Kautionszahlungen zu zahlen sind. Die Polizei ruft niemals an, um Geldzahlungen zu verlangen. Es wird auch nicht nach anderen Wertgegenständen wie Schmuck oder Gold gefragt. In solchen Fällen sollen die Angerufenen sofort auflegen und die richtige Polizei über die bekannte Rufnummer 08382 / 91 00 oder den Notruf verständigen.