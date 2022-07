Widerstand im Dritten Reich hautnah

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Umrahmt wurde die diesjährige Theateraufführung „Sophie Scholl – ihre letzten Tage“ am Bodensee-Gymnasium durch das authentische Material der Weiße Rose Stiftung der Ludwig-Maximilians-Universität München: Per Audioguide konnten sich die Schüler*innen und Besucher*innen in die Wanderausstellung „Die Weiße Rose. Der Widerstand von Studenten gegen Hitler. München 1942/43“ vertiefen. Für diese hatte das Bodensee-Gymnasium eigens mitten in der Aula einen roten Teppich ausgerollt, um die 47 Schautafeln zur Geschichte der Widerstandsgruppe und ihrer Protagonisten würdig zu präsentieren. Foto: Bodensee-Gymnasium Lindau