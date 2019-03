Wider den gläsernen Patienten

Alles andere als begeistert sind die niedergelassenen Ärzte Lindaus von dem neuen Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG), das am 1. Mai in Kraft treten soll. Sie fürchten noch mehr bürokratische Arbeit statt dringend nötige Entlastung, vor allem aber sehen sie in der elektronischen und zentral gespeicherten Patientenakte eine Gefahr für die Privatsphäre des Patienten. Am bundesweiten Aktionstag gegen das TSVG haben sich deshalb gut 25 Lindauer Ärzte getroffen, um sich über die Auswirkungen des Gesetzes zu informieren und zu diskutieren.

„Es ist eine persönliche Entscheidung“, sagte Dr. Carl-Joachim Mellinghoff am Ende der Informations- und Diskussionsveranstaltung über das neue Terminservice- und Versorgungsgesetz, zu der er und Dr. Harald Tegtmeyer-Metzdorf die Kollegen aus Lindau eingeladen hatten und bei der sie mit deutlichen Worten ihren Unmut äußerten. Mit dem Hinweis auf die „persönliche Entscheidung“ meinte Mellinghoff die Anschaffung und Installation jenes Gerätes, das die geplante Verknüpfung einer neuen elektronischen Patientenakte mit zentralen Rechenzentren der jeweiligen Anbieter möglich macht.

Die größte Sorge der Ärzte: Datenklau

Zwar haben die Krankenkassen für die flächendeckende Einführung dieser Patientenakte noch bis 2021 Zeit, doch die Ärzte müssen für den „Konnektor“, also das Kernstück der Infrastruktur, bis zum 1. April zumindest einen Vertrag abgeschlossen haben. Ansonsten drohen ihnen, so erklärte Tegtmeyer-Metzdorf, ein Prozent Abzugs ihres Umsatzes als monatliches Bußgeld. „Es wird Druck gemacht“, sagte er und erklärte, dass sich bisher bundesweit nur rund 30 Prozent der niedergelassenen Ärzte haben anschließen lassen. „Eine blamable Zahl angesichts der intensiven Bemühungen der Industrie und der Drohungen“ und eine Zahl, die weitaus niedriger sei als in den Medien dargestellt. „Das soll Ängste erzeugen, dass die Ärzte, die noch nicht dabei sind, in der Minderheit sind.“

Die weitaus größeren Sorgen machten sich die Ärzte jedoch um die Datensicherheit. „Die Sicherheitsstruktur der VPN-Technik bietet keinen endgültigen Schutz vor Manipulation, Hacking und andere Formen der Unterminierung des Datenschutzes“, sagte Tegtmeyer-Metzdorf und nannte als Beispiel den Gesundheitsdatenhandel im Dark-Net. Dass dann auch noch mit dem Handy auf die elektronische Patientenakte zurückgriffen werden könne, wie Gesundheitsminister Jens Spahn es will, erleichtere nachweislich den Datenklau. Seien Gesundheitsdaten erst einmal gehackt und auf dem Markt, sei dies nicht mehr rückgängig zu machen. Besonders nachteilig sei dies für Patienten, wenn sie aufgrund ihrer Krankheiten oder gar aufgrund von Fehldiagnosen oder falscher Aktenlage mehr Geld für Krankenkassen oder Lebensversicherungen zahlen müssten oder eine Arbeitsstelle nicht bekämen. Deshalb forderte er: „Es braucht weiterhin eine dezentrale Datenspeicherung.“ Die Datenhoheit müsse beim verantwortlichen Arzt bleiben. „Irgendwelche praktischen oder positiven Aspekte sind nicht erkennbar“, schloss Tegtmeyer-Metzdorf und Mellinghoff ergänzte, „die einzigen, die da profitieren, ist die Industrie“.

Noch mehr bürokratischer Aufwand

Abgesehen von den ständigen Systemabstürzen und Internetausfällen, die den Ärzten jetzt schon Zeit für ihre Patienten nähmen, käme nun noch mehr bürokratische Mehrarbeit hinzu, sagte Tegtmeyer-Metzdorf und zeigte, dass das TSVG kontraproduktiv zum ohnehin schon krankenden Gesundheitswesen laufe. Denn die fehlenden Land- und Kinderärzte sowie die Wartezeiten für Facharzttermine würde das Gesetz nicht auffangen. Auch der Überalterung der Ärzteschaft würde das Gesetz nicht entgegentreten, sondern vielmehr dafür sorgen, dass sich Ärzte ab 60 Jahren und die, die es sich leisten könnten, aufhörten zu praktizieren. Und künftige Ärzte würden durch die „Regelungswut“ und die „Sanktionen“ von der Niederlassung abgeschreckt. „In diesem Rahmen wird Jens Spahn aktiv und verspricht mit Digitalisierung und Telemedizin sowie Eingriffen in die Praxisorganisation der Niedergelassenen alles besser zu organisieren.“

Deutliche Worte sprach Tegtmeyer-Metzdorf zu Spahns Vorstoß zum Zugang zur Psychotherapie, wo Patienten ein Zuordnungsgespräch durchlaufen müssen, ehe sie eine Behandlung oder einen Arzt zugewiesen bekommen. „Man merkt, das Spahn nur sich selber kennt, dass er ein Narzisst ist und von Krankheit null Ahnung hat“, schimpfte der bezeichnete dessen Zwang zu offene Sprechstunden als „maßlosen Eingriff“ in die Struktur der Praxen. „Das ist eine unerhörte Vorgehensweise“, sagte er und bekam von Mellinghoff Recht, der überdies betonte, dass Facharztterminprobleme nicht über eine 24-Stunden-Terminservice-Stelle gelöst werden könnten. Denn, „wenn wir voll sind, sind wir voll“. Er war es auch, der davor warnte, dass das TSVG Gesetz ein weiterer Vorstoß in Richtung Staats- und Konzernmedizin und damit hin zu einer schlechteren Versorgung der Patienten sei.

Dass jetzt der beste Zeitpunkt zum Widerstand sei, fand auch Dr. Matthias Georgi. Eine abschließende Sitzung des Gesundheitsausschusses sei für den 13. März geplant und der Bundesrat stimme am 12. April über das TSVG ab. Und außerdem: Das eine Strafprozent, das den Ärzten für die Nichtanschaffung des Konnectors drohe, würde 100 bis 150 Euro monatlich bedeuten, rechnete er vor und plädierte dafür, es zu riskieren. Denn: „Wenn wir da mitmachen, gibt es kein Zurück mehr.“