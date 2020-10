Wichtiger Aufruf des Landratsamtes nach Corona-Fall: Gäste von Lindauer Seaside-Bar gesucht

Mit einem öffentlichen Aufruf fordert das Landratsamt all diejenigen, die am Wochenende in der Lindauer Seaside-Bar waren, auf, in Quarantäne zu gehen. Das Problem: In der Bar wurden die Gäste nur unvollständig erfasst.

„In der „Seaside Bar“ auf der Lindauer Insel ist ein Gast, der auch hinter der Theke ausgeholfen hatte, bei seinen Besuchen nachweislich mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert gewesen“, schreibt das Landratsamt am Donnerstagabend. Alle Gäste, die sich am vergangenen Freitagabend am vergangenen Samstagabend jeweils zwischen 21 Uhr und 5 Uhr, in der „Seaside Bar“ aufgehalten haben, werden nun dringend aufgerufen, sich sofort in häusliche Quarantäne zu begeben und sich unverzüglich beim Gesundheitsamt zu melden.

„Die Kontaktdaten waren nicht vollständig vorhanden“, erklärt Landratsamtssprecherin Sibylle Ehreiser auf Nachfrage der LZ. „Es ist wichtig, dass auch bei Gruppen mit mehreren Personen, die nicht ein Hausstand sind, jeder seine Kontaktdaten einzeln angibt.“ Wenn das nicht passiere, dann werde den Mitarbeitern des Gesundheitsamts die Arbeit unnötig schwer gemacht. Wie viele Menschen ungefähr betroffen sind, das ist am Donnerstagabend nicht klar.

In seiner Pressemitteilung weist das Landratsamt Gastronomen nochmals eindrücklich auf die Vorgaben des Infektionsschutzes hin. So ist eine Erfassung der Gäste mit Namen und Kontaktdaten unbedingt vorzunehmen. „Liegt eine solche Erfassung nicht oder unvollständig vor, müssen mögliche Kontaktpersonen anderweitig ermittelt werden, beispielsweise über einen öffentlichen Aufruf“, heißt es. Ob die Inhaber der Seaside-Bar nun mit Strafen rechnen müssen und in welcher Höhe sich diese bewegen, ist noch unklar. Sie selbst waren am Donnerstagabend nicht erreichbar.

In den vergangen Wochen steigen die Infektionen bundesweit wieder an, so auch im Landkreis Lindau. Die Herausforderung: Die Infektionswege sind nicht immer nachvollziehbar und es gibt derzeit viele verschiedene Infektionsherde. „Das Team des Fachbereichs Gesundheitswesen am Landratsamt Lindau wurde während des Sommers vergrößert, insbesondere im Bereich der Kontaktnachverfolgung, da davon auszugehen war, dass die Infektionen ab Herbst sprunghaft steigen werden“, schreibt das Landratsamt. Derzeit sind im Landkreis 130 Menschen in häuslicher Quarantäne.

Im Vergleich zu den Fällen der letzten Wochen kann es beim aktuellen Infektionsgeschehen sein, dass nicht alle möglichen Kontaktpersonen umgehend identifiziert und unter Quarantäne gestellt werden können. Landrat Elmar Stegmann sagt: „Wir weisen deshalb die Öffentlichkeit auf dieses Infektionsgeschehen hin und appellieren nochmals dringend, sich an die Schutz- und Hygienemaßnahmen zu halten.“