Wichtige Tipps zur Medienkompetenz

Was tun, wenn die Tochter wegen eines Snaps tagelang völlig überdreht ist? Oder wenn der Sohn sich für PUBG hinter seinem PC verschanzt? Und warum ist Facebook eigentlich out? Jugendliche gehen oft selbstverständlich mit modernen Medien um, während viele Eltern eher hilflos zurückbleiben. Schon das Kauderwelsch verstehen sie nicht. Zudem machen sie sich Sorgen um Gefahren, die über das Internet berichtet werden. Ob es um Töchter geht, die über Soziale Netzwerke unter den Einfluss fremder Männer geraten, oder um Söhne, die sich mit illegalen Downloads strafbar machen: Die Unsicherheiten beim Umgang mit Smartphone, Tablet und Co sind oft groß. Für interessierte Eltern gibt es deswegen am Samstag die Messe zur Medienkompetenz in der Mittelschule Lindau in Reutin.

Organisiert wird die Messe vom Arbeitskreis Medienkompetenz. Dort sitzen Sozialarbeiter, psychologische Berater, Polizei und Vertreter der Stadt zusammen. Stefan Fürhaupter, der Jugendsozialarbeiter an der Grundschule Reutin-Zech, erklärt: „Am Thema Medienkompetenz kommt man heute nicht mehr vorbei. Gerade Kinder und Jugendliche nutzen neue Medien intensiv.“ Sein Kollege Peter Kramer von der Mittelschule Lindenberg ergänzt: „Die Eltern sind da in der Verantwortung. Sie müssen nicht nur sehen, dass ihren Kindern keine Gefahren aus dem Internet drohen, sondern sie haften, auch wenn diese Straftaten begehen.“

Deswegen soll die Messe den Eltern helfen. Sieben Experten stehen mit Rat zu unterschiedlichen Themen bereit. Egal ob Pornos, Sexting, Gaming, Mediensucht oder Datenschutz, die Eltern sollen mit ihren Problemen zu den Experten kommen. „Das ist keine Messe im klassischen Sinne. Wir stellen ja nichts aus, wollen vor allen Ansprechpartner im direkten Gespräch sein“, erklärt Matthias Kaiser. Er ist Jugendkontaktbeamter der Polizeiinspektion Lindau und bietet gemeinsam mit seinem Kollegen Thomas Walter aus Lindau Beratung zur rechtlichen Fragen. Dazu halten die beiden Polizisten auch einen kurzen Vortrag zum Urheberrecht bei Bildern. „Wir wollen zum Beispiel erklären, welche Bilder man herunterladen darf und welche nicht, oder wen man fotografieren darf“, sagt Kaiser.

Rund ums Thema Spiele geht es im Workshop von Hans-Jürgen Palme. Der Münchner Medienpädagoge gibt Tipps zum ständigen Konfliktthema Zeit an Spielekonsolen und PCs. Er sagt: „Täglich eine halbe Stunde Spielzeit bedeutet täglich Ärger. Viel besser funktionieren Wochenbudget, die flexibel genutzt werden können, wichtig ist es aber auf jeden Fall, trotzdem klare Zeitbeschränkungen aufzustellen.“ Palme bringt einige Spielekonsolen und Tablets mit, auf denen er Eltern und Kinder auf Spiele aufmerksam machen will, die einen pädagogischen Wert haben. Er erzählt: „Es gibt Spiele, die den User mit Rätseln fordern, oder Apps, die Realität und Digitales verbinden. Zum Beispiel eine AR-Schnitzeljagd.“

Klaus Bilgeri von der Suchtfachambulanz der Caritas will die Anwesenden darüber aufklären, wann man von einer Mediensucht spricht. „Man kann zum Beispiel schauen, ob das Kind noch etwas anderes tut als Medien konsumieren. Bei einem Menschen, der neben sieben Stunden Medienkonsum noch ein geregeltes Leben hat, Freunde trifft und in seiner Freizeit noch andere Dinge tut, kann man noch nicht von einer Sucht sprechen. Gefährlich wird es, wenn sich jemand abschottet und freie Zeit nur noch an den Mediengeräten verbringt“, sagt er.

Letztes Jahr hat die Medienmesse bereits in Lindenberg stattgefunden. Peter Kramer sagt: „Das ist damals auf einen großen Andrang gestoßen, deshalb machen wir die Messe jetzt im Wechsel, dieses Jahr ist Lindau dran.“

Die Medienkompetenzmesse startet am Samstag, 17. November um 10 Uhr und dauert bis 14 Uhr. Veranstaltungsort ist die Mittelschule Reutin an der Schulstraße 23 in Lindau. Der Eintritt ist frei.