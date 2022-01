Wichtige Sportstätte und Treffpunkt für Jung und Alt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Eissportarena in Lindau ist in diesen Zeiten eine Art Insel der Glückseligen für Jung und Alt, aber auch für den Schulsport der Inselstadt Lindau. Die teils offene Halle ist für den Förderverein Fluch und Segen zugleich. Für die Ausübung des Sports in der als „Outdoor-Sportstätte“ deklarierten Halle mit Corona ein Segen, in der feuchten Jahreszeit im Herbst bei Heimspielen der Islanders oft ein Fluch aufgrund des Nebels.

Derzeit bietet die Eissportarena, unter der Federführung des Fördervereins, mit Eisdisco, Publikumslauf, dem Eiskunstlauf und Eishockey mit knapp 400 aktiven und unzähligen Hobby-Eissportlern zudem eine sehr wichtige sportliche Heimat. Den zusätzlichen sozialen Mehrwert kann man in der aktuellen Situation ebenfalls nicht hoch genug einschätzen. Gerade dem Eiskunstlauf- und Eishockey-Nachwuchs bieten die Trainingsstunden eine wichtige Konstante, auf die man sich in diesen verrückten Zeiten freuen kann. Den sozialen Beitrag der Trainer und Verantwortlichen kann man daher nicht hoch genug einschätzen.

Die stets fröhlichen Kinder und Jugendlichen können hier beim Publikumslauf, Eisdisco und auch im Training einige Stunden das triste Dasein mit den Einschränkungen durch die Pandemie vergessen, ihre Freunde treffen und einfach nur Spaß haben. Dafür lohnt es sich für die Verantwortlichen auch jede kurzfristige, teils auch anstrengende und dynamische Anpassung durch neue Verordnungen immer schnellstmöglich umzusetzen. „Es gibt trotz dieser anstrengenden Zeit nicht schöneres als wenn man diese leuchtenden Kinderaugen und das fröhliche Lachen der Gäste sieht“, sagt Florian Grieger, Geschäftsführer des Förderverein Eissportarena Lindau.

Auch für die Schulen der Inselstadt und umliegender Gemeinden ist die Eissportarena eine sehr wichtige Anlaufstelle. Viele Schulen nutzen die Eissportarena aktuell, aber auch schon in der Vergangenheit, zum Sport im Winter. Durch die aktuelle Vorgabe mit Maske in geschlossenen Hallen Sport ausüben zu müssen, ist die Eissportarena eine noch stärkere Anlaufstelle, als sie es für Schulsport in der Vergangenheit sowieso schon war.

Trotz der herausfordernden Zeit sind die Verantwortlichen des Fördervereins sich einig, dass jede Minute ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit es Wert ist, den Leuten Freude zu bereiten.