Whatsapp gehört zum Leben Jugendlicher dazu wie Zähneputzen

Für Jugendliche ist es völlig normal, stets „online“ zu sein. Mit dem Smartphone in der Hand mit den Freunden und dem Rest der Welt verbunden zu sein, ist erst mal nicht problematisch oder problemindikativ. Einen Einblick in das Lebensgefühl der jungen Generation, die „immer online“ ist, gab am Dienstag Professor Christoph Klimmt vom Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung IJK in Hannover in seinem interdisziplinären Vortrag bei Kinder- und Jugendpsychotherapie-Tagung (KJP) in der Lindauer Inselhalle.

Informativ, unterhaltsam, witzig und eloquent ermöglichte der Kommunikationswissenschaftler den Tagungsgästen, sich mit dem komplexen Thema des Medienkonsums von Jugendlichen auseinanderzusetzen und Gefahren und Nutzen des Smartphones zu betrachten. Im Fokus standen die digitalen Aktivitäten der Zwölf- bis 19-Jährigen, die vor allem wegen der Streaming-Dienste mit Filmen, Musik und Videos zugenommen haben. An erster Stelle stehe das Smartphone jedoch für soziale Kontakte. „Whatsapp“ als kommunikative Infrastruktur gehöre für Jugendliche ebenso selbstverständlich zum Leben wie Zähneputzen, „Instagram“ erfülle als Bildkommunikation das Bedürfnis nach strategischer Selbstinszenierung, während „Snapshot“ quasi eine erwachsenenfreie und somit unüberwachte Zone biete.

Man ist nicht mehr allein

Vier Funktionen erfülle das Handy. Die essentielle ist die soziale, denn wer immer online ist, ist nie allein und stets mit den wichtigsten Bezugspersonen verbunden. Wer pubertierende Jugendliche zuhause habe, kenne deren Stimmungsschwankungen. Die Jugendlichen mildern diese, oftmals zurückgezogen im eigenen Zimmer, mit einer Prise Humor aus der digitalen Youtube-Fabrik. Als Werkzeug diene das Smartphone, um Alltagsfragen zu beantworten oder um als „Fenster zur Welt“ zu dienen und sich zu informieren. Um das Lebensgefühl der Jugendlichen nachzuvollziehen, sei deswegen elementar, den positiven Nutzen der Smartphones anzuerkennen. Unerlässlich sei jedoch ebenfalls, Kinder und Jugendliche stufenweise und altersgerecht in die digitale Medienwelt zu entlassen.

Die negativen Folgen seien gut erforscht und besonders für Jugendliche mit vermindertem Selbstwertgefühl problemverstärkend. Der stete Vergleich mit anderen dank optimierter, ins Netz gestellter Fotos, die permanente Verfügbarkeit von schädigenden Informationen oder Handlungsanleitungen, die Abhängigkeit von digitalen Helferapps – all das beeinträchtige das Selbstbildnis und verhindere teilweise auch die Auseinandersetzung mit der realen Welt. Was jedoch bedeutet das „Always Online“ für die therapeutische Arbeit? Eine Möglichkeit: das Smartphone für die Therapie zu nutzen. Zum Beispiel mit To-do-Listen, die den Jugendlichen an seine Vorsätze erinnern, mit Selfies, die zeigen, was den Jugendlichen bewegt. Aber andererseits auch mit Glaubenssätzen, die den Jugendlichen klarmachen: „Ich funktioniere auch offline.“