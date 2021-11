Wetterglück für Albert Schweitzer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Künstlerin und Buchautorin von „Augustin, dem Bodenseelöwen“ hatte ihre Exponate vom 29. Oktober bis 31. Oktober im Pfarrheim von St. Georg in Wasserburg ausgestellt, um den Erlös dem Deutschen Albert Schweitzer Zentrum in Frankfurt zukommen zu lassen.

Ihre Lambarenereise zum „Spital Albert Schweitzer“ nach Gabun/Afrika im Jahr 2018 hatte Uta Mayer veranlasst, diese Reiseeindrücke in eine Bildpräsentation zu verwandeln und sie in einem einstündigen Vortrag an jedem der drei Ausstellungstage zu referieren.

Die Wanderausstellung: Albert Schweitzer-grenzenlose Menschlichkeit im Denken und Handeln, die sie vom Deutschen Albert Schweitzer Zentrum aus Frankfurt geholt hatte, rundete das Wissen um diesen legendären Mann ab. Albert Schweitzer, der 1952 den Friedensnobelpreis für sein Engagement in seinem Urwaldspital in Lambarene/Afrika und seinen Kampf gegen das atomare Wettrüsten und den drohenden Atomkrieg erhielt, trat erst 1954 seine Europareise an, um den Friedensnobelpreis von Alfred Nobel in Oslo in Empfang zu nehmen. Auf dieser Europareise machte er auch in Lindau Halt.

Denn kurz nach dem zweiten Weltkrieg hatten zwei Lindauer Ärzte die Idee eines visionären Friedensprojektes. Mit Unterstützung von Lennart Graf Bernadotte, konnte 1951 die erste Nobelpreisträgertagung ins Leben gerufen werden mit dem Ziel, durch wissenschaftlichen Austausch Brücken der Versöhnung zu bauen. Albert Schweitzer wurde dazu als erster Friedensnobelpreisträger nach Lindau geladen. Sein Aufenthalt in Lindau ist vielen Lindauern noch heute präsent. Uta Mayer bittet darum um schriftliche Kontaktaufnahme. Sie möchte diese Zeitzeugenberichte sammeln.

Für die Wanderausstellung, die 2013 zum 100. Gründungsjubiläum seines berühmten Lambarene-Spitals auf den Weg gebracht wurde, sucht sie weitere Ausstellungsorte, bevor sie die 15 DIN A2-Tafeln wieder zurück nach Frankfurt schickt.

War der monetäre Erfolg dieser drei Ausstellungstage auch klein, so war der Ausstellungserfolg, das ethisch-geistige Werk Albert Schweitzers lebendig zu halten, doch sehr groß und vielseitig bunt. Herzlichen Dank dafür.