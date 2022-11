„Wetten dass...?“: Thomas Gottschalk bereits in Lindau gesichtet

Am Samstag ist es soweit: Dann moderiert Thomas Gottschalk wieder seine Sendung „Wetten dass...?“ aus der Messe in Friedrichshafen. Die Nächte verbringt der TV-Star allerdings in Lindau – wie zu früheren Zeiten ist er wieder im Bayerischen Hof abgestiegen.

Das schwarze Auto wartet einige Minuten vor dem Hotel Bayerischer Hof. Der Fahrer lädt noch zwei Koffer in den Kofferraum, dann öffnet sich die Glastür und Thomas Gottschalk geht die Treppenstufen in Richtung schwarzen Van hinunter.

Mittlerweile schon Tradition: Im Bayerischen Hof fühlt Thomas Gottschalk sich offenbar so wohl, dass er bei jedem seiner Auftritte in Friedrichshafen dort wohnt. (Foto: Ronja Straub)

Er trägt eine beige Samthose, T-Shirt und ein beiges Hemd. Seine Haare – wie gewohnt – blond, kurz, aber nicht ganz so gelockt wie gewohnt. Trotz Nieselregen ist er gut gelaunt – aber hat es eilig. Zu einem Foto im Auto lässt er sich trotzdem überreden. „Jetzt müssen wir aber los nach Friedrichshafen“, sagt er dann und schiebt die Autotüre zu.

Der Grund für seine Eile sind die Proben für die große Show am Samstagabend. Gemeinsam mit Michelle Hunziker und anderen Stars sendet Gottschalk dann live aus der Messe. Auch Megastar Robbie Williams, Musiklegende Herbert Grönemeyer, Fußballerin Giulia Gwinn und der US-Schauspieler John Malkovich kommen an den Bodensee.

Thomas Gottschalk am Freitagvormittag vor dem Bayerischen Hof. (Foto: Ronja Straub)

Für Gottschalk ist es nicht der erste Besuch in Lindau. Er hat es mittlerweile schon fast zur Tradition gemacht, während seiner „Wetten, dass...?“-Auftritte im Bayerischen Hof abzusteigen. Aber da ist Gottschalk nicht der einzige. Auch andere Promis, sie sich auf der Couch und der Showbühne tummelten, buchen sich in dem Lindauer Hotel ein.

Michelle Hunziker postet aus dem Bayerischen Hof

Michelle Hunziker postet seit Donnerstagabend auf dem sozialen Netzwerk Instagram Bilder aus Lindau. Am Freitagmorgen schickt sie ein Video aus ihrem Hotelzimmer mit Blick auf den Lindauer Hafen und schreibt „Guten Morgen liebes Glück“ dazu. Dann zeigt sie, wie sie von ihren Stylistinnen geschminkt wird.