Wettbewerb für kreative Musiker

Der Internationale Konzertverein Bodensee e.V. lädt am Freitag, 20. Mai, um 19 Uhr zum Wettbewerbskonzert um den „Creative Music Award“ ins Lindauer Forum am See ein. Der Rotary Club Friedrichshafen-Lindau zeichnet Solisten oder Ensembles aus, die mit Freude musikalische Grenzen überschreiten.

Um den Preis bewerben sich die Cellistin, Sängerin und Komponistin Marie Spaemann aus Wien, die Jazzpianistin und Komponistin Johanna Summer aus Köln sowie das Jazz-Klaviertrio „Kitsch & Gewitter“ aus Mannheim.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Wettbewerb präsentieren sich dem Publikum und einer fachkundigen Jury jeweils mit einem für sie typischen etwa 30-minütigem Programm sowie mit einem zu bearbeitenden Pflichtstück. Der Vorverkauf hat begonnen. Karten sind bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie online unter www.reservix.de erhältlich. Weitere Informationen sind unter www.konzertverein.com zu finden. Abendkasse ab 18 Uhr. Weitere Informationen unter: www.konzertverein.com