„Jetzt glitzert der ganze Kindergarten“: Das sind die Christbäume der Lindauer Kinder

Auf der Insel weihnachtet es sehr: 17 Kindergärten, Kindertagesstätten und Schulen beteiligen sich am 13. Kinder-Christbaum-Wettbewerb des Kulturamtes und haben in den vergangenen Tagen ihren liebevoll gefertigten Christbaumschmuck an die kleinen Tannenbäumchen gehängt.

Leise rieselt der Schnee, als die Vorschulkinder vom Katholischen Kindergarten St. Maria Lindau Zech auf die Insel kommen, um gemeinsam mit Corina Zillgith und Simone Petersen, Kindergartenleiterin, und stellvertretende Leiterin, ihren Weihnachtsbaum, mit bunt bemalten Holzsternen zu schmücken. „Jedes Kind, auch unsere Kleinsten, durften einen Stern gestalten“, erzählt Corina Zillgith und ergänzt lachend, „dann haben sie besonders liebevoll Glitzer drauf gemacht, und jetzt glitzert der ganze Kindergarten. Wahrscheinlich bis Ostern.“

Klicken Sie sich in unserer Bildergalerie durch alle Bäume:

Die Kinder vom Kinderhort Villa Kunterbunt haben bunt verzierte Zapfen und weiße Papiersterne in ihr Bäumchen gehängt. (Foto: Susi Donner) Mit Sternen aus Wäscheklammern und Perlenketten haben die Kinder der Kita Villa Engel ihren Baum geschmückt. (Foto: Susi Donner) Kunterbunten Weihnachtsschmuck haben die Kinder vom Kinderhaus St. Stephan geklebt. (Foto: Susi Donner) Bunte und glitzernde Schneechristallsterne haben die Kinder von St. Maria in ihren Baum gehängt. (Foto: Susi Donner) Naturholz und gefilzte Kugeln machen die kleine Tanne vom Kinderhaus St. Ludwig zum Weihnachtsbaum. (Foto: Susi Donner) Witzige Ideen haben die Kinder der offenen Ganztagesschule Mittelschule Lindau für ihren Christbaumschmuck umgesetzt. (Foto: Susi Donner) Mit Herzen und Sternen wollen die Kinder vom Katholischen Kindergarten Bethlehem Freude zu den Menschen bringen. (Foto: Susi Donner) Genäht und gestickt haben die Kinder der Kita Arche Noah. (Foto: Susi Donner) Die Kinder der Kita im Obstgarten in Bodolz haben aus den Böden von PET-Flaschen Christbaumschmuck gebastelt (Foto: Susi Donner) Die Kinder vom Wald- und Seekindergarten haben ein Schlaraffenland für die Wintervögel vorbereitet. (Foto: Susi Donner) Mit Holz und viel Farbe haben die Kinder der Freien Schule Lindau ihren Baum geschmückt. (Foto: Susi Donner) Das Grüne Klassenzimmer bringt seine Friedensbotschaft mit Schutzengeln aus Holz. (Foto: Susi Donner) Der Weihnachtsbaum der Kindertagesstätte am Hoyerberg erzählt die Geschichte vom kleinen Igel und der roten Mütze. (Foto: Susi Donner) Die Kinder vom Kinderhaus Ideen Reich haben ihren Christbaumschmuck in Pastelltönen gestaltet. (Foto: Susi Donner) Gefaltet, geschnitten und geklebt habe die Kinder vom Kinderhort der Grundschule Insel ihren Weihnachtsschmuck. (Foto: Susi Donner) Klassisch rote Kugeln und graue Herzen zieren den Weihnachtsbaum des katholischen Kindergartens Maria Ward. (Foto: Susi Donner) Viele goldene Weihnachtsengel schmücken den Baum des Familienzentrums minimaxi. (Foto: Susi Donner) 1 von 1

Zum Bäumchen schmücken durften wegen der pandemiebedingten Hygiene- und Abstandsregeln nur Kinder einer Gruppe mitkommen, und die Wahl fiel auf die Vorschulkinder. „Die Kinder sind begeistert und freuen sich, dass sie dabei helfen dürfen, für alle ein bisschen weihnachtliche Vorfreude und Normalität in die Fußgängerzone zu bringen“, erklärt die Erzieherin. „Wir sind von Anfang an beim Kinder-Christbaum-Wettbewerb dabei. Wenn es auch schön wäre, mal zu gewinnen: wir machen mit, weil es uns und unseren Kindern unendlich viel Freude bereitet.“

Kinder stehen im Mittelpunkt

Die Kinder stünden bei allem was sie und ihr Team tun im Mittelpunkt. „Wir haben uns aus allen guten Konzepten das beste herausgesucht und unsere eigene Methode daraus gemacht. Unsere Kinder dürfen sein, wie sie sind und das in ihrem persönlichen Tempo.“ Sogar aus der Pandemie haben sie etwas Positives gezogen, wie Zillgith erzählt.

Weil die Eltern nicht mehr ins Gebäude dürfen, ziehen sich die Kinder alle selbständig aus und an und hängen allein ihre Sachen auf. „Sie sind megaselbständig geworden. Auch das sind Wurzeln fürs Leben, sie spüren, was sie alles können“, erzählt die Kindergartenleiterin stolz. Stolz sind auch die Kinder, als sie ihr fertiges Werk begutachten. „Das haben wir toll gemacht“, sagt eines der Mädchen fröhlich.

Inzwischen haben alle 17 Weihnachtsbäumchen ihren Schmuck erhalten. Wie auf einer Perlenschnur aufgereiht, stehen sie ab der Bäckerei Hamma kurz nach der Heidemauer, über den Marktplatz, die Cramergasse hinauf, durch die Maximilianstraße, und hinunter zum Paradiesplatz und dürfen bei einem Bummel über die Insel bewundert werden. Dafür sollte man sich viel Zeitlassen. Denn die Weihnachtsbäume der Kinder laden zum Betrachten, zur Freude und zum Nachdenken ein. Jeder Baum ist komplett anders.

Tannenbäume erzählen Geschichten

Um zu entdecken, mit wie viel Liebe, Hingabe und kreativen Ideen die Kinder in den unterschiedlichsten Materialien gebastelt und ihre Tannen liebevoll geschmückt haben, und dabei sogar in die hungrigen Vögel im Winter gedacht haben, sollte man möglichst nahe hingehen, hinschauen, und die Geschichten, die die geschmückten Tannenbäumchen erzählen wollen, auf sich wirken lassen.

Seit etwa zwölf Jahren veranstaltet das Kulturamt Lindau, Abteilung City- und Eventmanagement, diese schöne Tradition, die in der Adventszeit für viel Freude bei Kindern ebenso wie bei Erwachsenen sorgt.

Die Bewertung übernimmt auch in diesem Jahr wieder eine Jury. Die drei wundervollsten Christbäume werden besonders geehrt, auf die Kindergarten- oder Schulkinder, die sie geschmückt haben, warten schöne Preise. Traurig sein muss niemand, denn beim Kinder-Christbaum-Wettbewerb gibt es sowieso nur Sieger, weil jede teilnehmende Gruppe ein Geschenk erhalten wird.