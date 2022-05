Westliche Klangfarben treffen orientalische Rhythmen

Der Münchner Pianist Chris Gall trifft auf den Wiener Perkussionisten Bernhard Schimpelsberger. Der Lindauer Zeughausverein lädt am Samstag, 4. Juni, zum Besuch eines Konzerts mit der einzigartigen Duo-Formation ein. Die beiden Musiker präsentieren ihr neues Duo-Album „Myriad“. In der Medienmitteilung heißt es: „Immer auf der Suche nach neuen musikalischen Abenteuern und getragen von einer tiefgründigen wie beseelten Interaktion, bekommt hier der Terminus Weltmusik eine gänzlich eigene, eine individuelle Note. Das Visionäre findet in dieser Fusion aus westlicher und östlicher Kultur ebenso Platz wie das Bodenständige.“ Während Bernhard Schimpelsberger bereits mit namhaften indischen Künstlern wie Anoushka Shankar und Akram Khan um die Welt tourte, war Chris Gall in den letzten Jahren als Gastmusiker von Quadro Nuevo bei über 300 Konzerten mit auf Tour und veröffentlichte einige vielbeachtete Trio und Piano Solo-Alben. Ihre erste gemeinsame Vinyl Veröffentlichung „Studio Konzert“, erschienen im Jahr 2017, zählt für Schallplatten-Liebhaber schon jetzt zum Kreis der „Must-have-LPs“ und musste gleich im ersten Jahr nachgepresst werden. Ihr neues Programm „Myriad“ verspricht ein Konzerterlebnis ganz im Zeichen des Rhythmus, in dem die pianistische Poesie Chris Galls und Vielschichtigkeit von Bernhard Schimpelsbergers Perkussionsspiel aufeinandertrifft. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Einlass ist um 19.15 Uhr. Gefördert wird die Veranstaltung durch das Programms Neustart Kultur von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (www.kulturstaatsministerin.de) und die Initiative Musik (www.initiative-musik.de). Karten kosten 20 Euro, ermäßigt 18 Euro. Die Tickets gibt es an der Theaterkasse, im Lindaupark sowie übers Internet. Restkarten stehen möglicherweise an der Abendkasse zum Verkauf.