Werner Mang: „Eine Schönheits-OP ist kein Friseurbesuch“

Der Lindauer Prof. Dr. Werner Mang ist seit zehn Jahren Präsident der internationalen Gesellschaft für ästhetische Medizin. Bereits 2018 hat deren Kongress in der Inselhalle stattgefunden, 2020 fiel er wegen der Coronapandemie aus. Die diesjährige Tagung mit rund 150 Teilnehmern fand im Hotel Bad Schachen statt. Neben verschiedenen Fachvorträgen wurde dort auch live Botox gespritzt und ein so genanntes Cool Sculpting, bei dem Fettzellen weggefroren werden, durchgeführt. Der nächste Kongress 2024 soll wieder in Lindau sein.