Werdende Eltern haben die Qual der Wahl

Basiselterngeld, ElterngeldPlus oder Partnerschaftsmonate? Eltern haben mittlerweile verschiedene Wahlmöglichkeiten hinsichtlich Elterngeld und Elternzeit. Daher ist es gut zu wissen, welches Modell für die jeweilige Lebenslage am sinnvollsten ist. 70 interessierte angehende Mütter und Väter haben das Angebot der Schwangerenberatungsstelle des Landratsamtes Lindau in Zusammenarbeit der Schwangerenberatungsstelle des Sozialdienstes Katholischer Frauen (SKF) Augsburg, genutzt und kamen zu einer Informationsveranstaltung in das Landratsamt. Die Referentin Claudia Mergle vom Zentrum Bayern Familie und Soziales, Augsburg, war auch nach dem Vortrag noch im Gespräch mit den werdenden Eltern, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

Das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) bietet seit 1. Juli 2015 nicht nur das Basiselterngeld als Familienleistung in den ersten zwölf bis 14 Lebensmonaten des Nachwuchses an, sondern auch das ElterngeldPlus. Das ElterngeldPlus soll eine Unterstützung für Paare bieten, die schnell wieder in den Arbeitsprozess einsteigen möchten und verlängerte Zeiten der Auszahlung des Elterngeldes in Anspruch nehmen wollen.

Die Partnerschaftsbonus-Monate ermöglichen unter bestimmten Voraussetzungen einen weiteren Elterngeld-Bezug von vier zusätzlichen Monaten, wenn Eltern in dieser Zeit gleichzeitig zwischen 25 und 30 Wochenstunden arbeiten möchten.

Die vielen Rückfragen an dem Abend machten deutlich, dass der Gesetzgeber einerseits ein detailliertes Regelwerk geschaffen hat, das Familien mit ihren unterschiedlichen Einkommenssituationen gerecht werden möchte, es andererseits aber aufgrund der Komplexität schwierig ist, sich einen Überblick zu verschaffen.

Positiv ist auch die vereinfachte Form der Antragstellung für das seit 1. September 2018 geschaffene Familiengeld. Wer in Bayern in Bezug von Elterngeldleistungen ist – dies betrifft alle Geburten ab 1. Okotber 2015 –, muss keinen gesonderten Antrag auf Familiengeld stellen. Das Familiengeld in Höhe von 250 Euro beziehungsweise 300 Euro ab dem dritten Kind schließt sich automatisch an das Elterngeld an und zwar ab dem 13. bis zum 36. Lebensmonat. Das Familiengeld ist einkommens- und erwerbsunabhängig.