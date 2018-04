Wer zupacken kann, ist willkommen

Das Montagsteam der Lindauer Tafel braucht dringend Unterstützung. Da zwei Helferinnen der ersten Stunde der Tafel mittlerweile über 80 Jahre alt sind, müssen sie ersetzt werden, wie der Geschäftsführer der Caritas Lindau, Harald Thomas, mitteilt.

Der Tafelladen in der Münchhofstraße ist von Montag bis Samstag geöffnet, für jeden Tag gibt es ein Team. Sieben Helfer pro Team wäre die Traumbesetzung, aber auch sechs wären schon als ideal zu bezeichnen, wie Thomas erklärt. Wenn aber nun zwei ausfallen, wird es sehr eng. So fehlen nun zwei ehrenamtliche Helfer, am liebsten Helferinnen, wie Thomas gesteht, die am Montagmorgen mit ihren Kollegen die frisch gelieferte Ware einräumen und später helfen, die Lebensmittel an die Kunden weiterzugeben.

Zeitaufwand: gute vier Stunden

Insgesamt rund 60 Ehrenamtliche sorgen mit ihrem Engagement dafür, dass die gespendeten Lebensmittel an den bedürftigen Mann und die bedürftige Frau kommen können. „Das ist keine schwere Aufgabe, die Mitarbeiter müssen im Prinzip nichts anderes machen, als was sie auch zuhause tun“, beschreibt der Geschäftsführer.

Der Zeitaufwand umfasse vier bis viereinhalb Stunden. Wer also im Leben steht, zupacken kann und will und gerne etwas Sinnvolles für das Gemeinwohl beitragen möchte, erfülle das Anforderungsprofil, um hier im Tafelladen in einem netten Team zu arbeiten, so Thomas. Das Alter spiele dabei keine Rolle. Es gäbe zwar viele etwas ältere Helfer, aber es kämen auch immer wieder Schüler, die nach einem hier absolvierten Praktikum gerne wiederkämen, um zu helfen. „Und Alter schützt vor guter Laune nicht“, weiß Thomas aus Erfahrung. Was schnell erkennbar wird, wenn man die Helfer beim Arbeiten beobachtet.

Wenn eine Kandidatin nicht sicher ist, ob das das richtige für sie ist, kann sie auch gerne erst einmal zur Probe mitwirken, bietet der Caritas-Geschäftsführer an, wissend, dass die meisten gleich und gerne dabeiblieben.