Wer will mit anpacken? Pfarrer sucht Freiwillige für Arbeiten an Friedhofsmauer

Freiwillige können sich am Donnerstag und Freitag, 1. und 2. Dezember, beim Pfarramt unter Tel. 08382 / 887300 melden. Wer will, kann Handwerkszeug mitbringen. Wichtig sind Arbeitshandschuhe und gutes Schuhwerk.

Pfarrer Ralf Gührer lädt Freiwillige für Samstag, 3. Dezember, von 9 bis 12 Uhr ein: Gemeinsam mit ihnen will er das Herrichten der Friedhofsmauer vorbereiten.

Zwei hauptberufliche Maurer haben sich auf den Bericht in der LZ hin gemeldet. „Sie gehören nicht zu unserer Pfarrgemeinde, wollen uns aber trotzdem unterstützen. Das freut mich besonders“, sagt der Geistliche. Auch aus Nonnenhorn sei ihm Hilfe zugesagt worden. Doch bevor es richtig losgehen kann, also der Mörtel angemacht und verputzt wird, müssen noch einige Dinge gemacht werden.

Diese Vorarbeiten müssen gemacht werden

So muss die Mauer erneut vom Efeu befreit werden, loser Putz muss entfernt werden. Am See, also unterhalb der Mauer, muss zudem das Treibholz weggeräumt werden. Dann können dorthin Lastwagen fahren und Findlinge abladen. Die sollen nach Empfehlung des Statikers als Bewehrung dienen, damit große angeschwemmte Stämme nicht weiterhin wie Rammböcke auf die Mauer wirken.

Ist diese Arbeit, für die es bis zu 30 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer braucht, getan, geht das Ganze in ein so genanntes Vorprojekt über: Dann wird an ein bis zwei Zinnen, die von der Kirchenseite gut erreichbar sind, weitergearbeitet.