Wer will Karten für Lasse Matthiessen im Kleinen Zeughaus gewinnen?

Das Konzert im Kleinen Zeughaus in Lindau, Paradiesplatz 4, beginnt am Sonntag, 18. Dezember, um 20 Uhr. Wer Karten gewinnen will, schreibt bis Mittwoch 14 Uhr eine Mail an redaktion@lindauer-zeitung.de mit dem Stichwort „Lasse“. Karten zu 19 Euro, ermäßigt 16 Euro gibt es an der Theaterkasse, im Lindaupark sowie unter www.zeughaus-lindau.de und reservix.de, Restkarten eventuell an der Abendkasse.