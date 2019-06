Wer schiebt die beste Kugel? Boule-Abteilung sucht den Stadtmeister

Die Boule-Abteilung des TSV Lindau 1850 lädt für Samstag, 6. Juli, zur Lindauer Stadtmeisterschaft ein. Start des Turniers ist um 9.30 Uhr. Die Teilnehmergebühr beträgt pro Person vier Euro. Teilnehmen können sowohl Einzelspieler als auch Mannschaften, die aus einem Verein, einer Betriebssportgruppe oder einer anderen Organisation kommen können. Voraussetzung ist, dass man aus dem Stadtgebiet Lindau kommt.

Eine Mannschaft besteht aus drei Spielern (Triplette). Auf Wunsch kann auch ein erfahrener Clubspieler als dritter Spieler ein Team auffüllen.

Das Team wird von einer Jury nach Spielstärke ausgesucht. Es gibt drei Lostöpfe: Anfänger, Hobbyspieler und Vereinsspieler. Deshalb ist es wichtig, die Spielstärke bei der Anmeldung anzugeben, schreibt der TSV. Die Berücksichtigung des Spielniveaus und eine entsprechende Einteilung gewährleisten einen fairen Wettkampf.

Boule ist ein Sport unter freiem Himmel. Das heißt, das Turnier findet bei jedem Wetter statt. Bei schlechter Witterung empfehlen die Veranstalter entsprechende Kleidung und einen Schirm. Für Verpflegung (Kaffee, Kaltgetränke und Kuchen) ist gesorgt.

Anreise mit Rad oder ÖPNV

Der TSV Lindau weist darauf hin, dass es direkt am Bouleplatz keine Gratis-Parkmöglichkeiten gibt. Daher empfiehlt sich eine Anreise mit Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Bouleplatz ist idyllisch direkt am Kleinen See gelegen. Er befindet sich neben dem Eingang zur Jahnturnhalle, hinter dem Rot-Kreuz-Gebäude. Er ist „in jedem Fall einen Besuch wert, auch wenn nicht am Turnier teilgenommen wird“ schreibt der Verein und hofft auf viele Zuschauer am Turniertag.

Zwecks Planung wird um Anmeldung gebeten bis zum 27. Juni gebeten, per E-Mail an wallewm@hotmail.de mit folgenden Angaben: Teilnehmeranzahl und Namen der Spieler, Spielstärke, Wohnort und wenn gewünscht Leihkugeln und Unterstützungsspieler aus dem TSV Lindau.Nachmeldungen sind am Spieltag nur mit eigenen Kugeln möglich.