Wer rast und erwischt wird, muss ab morgen ein doppelt so hohes Bußgeld bezahlen

Wer nach Österreich fährt, sollte den Tacho künftig noch genauer im Auge behalten, als bisher. Ab 1. September verdoppeln sich dort die Bußgelder für Raserei. Bis zu 5000 Euro können nach Angaben des ADFC fällig werden. Und Diese Sanktionen drohen bei zu hoher Geschwindigkeit:

Bei einer Überschreitung um mehr als 30 Stundenkilometern sowohl innerorts als auch außerorts beträgt der Strafrahmen künftig 150 bis 5000 Euro anstatt wie bisher 70 bis 2180 Euro.

Wer innerorts mehr als 40 Stundenkilometern zu schnell ist, oder außerorts mindestens 50 Stundenkilometer über dem Tempolimit liegt, zahlt künftig 300 bis 5000 Euro. Bisher waren es 150 bis 2180 Euro. Außerdem gilt in so einem Fall ein einmonatiges Fahrverbot in Österreich.

Ab einer Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 80 Stundenkilometern innerorts - beziehungsweise 90 Stundenkilometern außerorts - gilt das Vergehen als „unter besonders gefährlichen Verhältnissen“ und wird zusätzlich zur Geldbuße mit sechs Monaten Fahrverbot in der Alpenrepublik geahndet.

Da es in Österreich keinen einheitlichen Bußgeldkatalog gibt, liegt die Höhe der Strafe im Ermessen der jeweiligen Behörde.

Der ADAC appelliert im Sinne der Verkehrssicherheit daran, stets die geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten. Gerade vor Urlaubsfahrten oder Kurzausflügen sollten sich Reisende über die aktuellen Regelungen im Ausland informieren.

So läuft die Strafverfolgung in Österreich

Bei einfachen Verstößen, die vor Ort festgestellt werden, wie beispielsweise einem falsch geparktem Fahrzeug, kann ein sogenanntes Organmandat bis zu 90 Euro an Ort und Stelle verhängt werden.

Geringfügige Verstöße, die über eine automatische Verkehrsüberwachung festgestellt werden und mit Geldbußen bis maximal 365 Euro verbunden sind, können über eine sogenannte Anonymverfügung geahndet werden. Hier bekommt der Halter die Möglichkeit, das Bußgeld zu bezahlen, ohne dass Nachforschungen zum tatsächlichen Fahrer angestellt werden. Der Fahrer bleibt also anonym.

Handelt es sich um einen schwerwiegenderen Verstoß oder werden ein Organmandat oder eine Anonymverfügung nicht bezahlt, gibt es eine sogenannte Strafverfügung. Gegen das Organmandat oder die Anonymverfügung kann kein Einspruch eingelegt werden, gegen die Strafverfügung jedoch nur mit einer Frist von zwei Wochen.

So dürfen die Bußgelder vollstreckt werden

Mit Österreich besteht ein Abkommen zur Vollstreckung von Bußgeldern. Das heißt, dass die Strafe auch von den deutschen Behörden ab einer Höhe von 25 Euro eingetrieben werden kann. Plus- und Premium-Mitgliedern bietet der ADAC bei juristischen Fragen eine kostenlose Rechtsberatung an.

In Deutschland können Strafzettel am 2023 mit Karte bezahlt werden

Temposünder oder Gurtverweigerer sollen von 2023 an in Baden-Württemberg ihre Bußgelder direkt mit Karte zahlen können. Entsprechende Geräte für den bargeldlosen Zahlungsverkehr sollen nach Angaben der Deutschen Presse Agentur (DPA) landesweit angeschafft werden. Die Polizei habe bereits seit mehreren Jahren rund 90 Terminals an den Autobahnen im Einsatz. Hier habe sich das System bewährt.

Doch die landesweite Umsetzung steht erst am Anfang. Zunächst müssten Gespräche mit den kommunalen Landesverbänden geführt werden, da von der flächendeckenden Einführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs immerhin 231 Bußgeldstellen betroffen seien. Mehr als 1100 Terminals müssen beschafft werden.

schwaebische.de hat alle wesentlichen Änderungen des neuen Bußgeldkatalogs zusammengefasst und kategorisiert in die Bereiche: Parken, Geschwindigkeitsübertretungen außer- und innerorts, sowie die neuen Tatbestände, die künftig mit einem Bußgeld geahndet werden. Klicken Sie sich durch.