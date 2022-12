Wer ist einfach nur „schlecht drauf“?

Eine Theaterpremiere der ganz besonderen Art findet am Freitag, 13. Januar, ab 10 Uhr an der Maria Ward Realschule in Lindau statt. Neun Schülerinnen und Schüler bereiten das Thema Depression im Jugendalter spielerisch auf. Schirmherren sind der Bayerische Kultusminister Michael Piazollo und der Bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Initiatorin ist die AOK-Bayern.

Stell Dir vor, Du bist für 60 Minuten Psychiater und darfst diagnostizieren. Beim Theaterstück „Icebreaker“ wird das gesamte Publikum zum Facharztkollektiv. Welche der Figuren auf der Bühne sind an einer ernsthaften Depression erkrankt, und welche sind einfach nur „schlecht drauf“. Kann man das überhaupt anhand einer Checkliste unterscheiden?

In nur vier Tagen wird das Stück mit Jugendlichen eingeprobt. Da das Publikum während der Aufführung immer wieder aufgefordert wird, Stellung zu dem auf der Bühne Dargebotenen zu nehmen und sich damit auseinanderzusetzen, erreicht man in dieser einen Schulwoche alle Schülerinnen und Schüler.

„Die Zuschauer erkennen, dass sich psychische Erkrankungen oft schleichend und zunächst unbemerkt entwickeln. Sie lernen Verdachtsmomente einer beginnenden oder vorhandenen Depression zu erkennen und diese anzusprechen. Vor allem aber lernen sie, dass Depression eine heilbare Krankheit ist. Durch theaterpädagogisches Erleben finden die Zuschauer einen neuen Zugang zu der Erkrankung Depression und zu der Problematik der in der Familie Beteiligten, besonders die der Geschwisterkinder. Die interaktive und dadurch sehr intensive und persönliche Auseinandersetzung nimmt der Krankheit das Fremde und schafft Verständnis für Erkrankte und ihr direktes Umfeld“, heißt es in einem Schreiben der AOK über das Ziel des Stücks.