Wer hat Michael Wilhelm überfahren?

Die „Brass Wiesn“ ist ein Blasmusik-Festival, das vom 4. bis 7. August in Eching stattfand. Vielleicht war auch jemand vom See dabei und kann wichtige Hinweise geben: Wer hat Michael Wilhelm am besagten Abend (Donnerstag, 4. August, auf Freitag, 5. August) noch gesehen beziehungsweise gegen 23 Uhr noch mit ihm gesprochen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neufahrn unter Telefon 08165/95100 zu melden.