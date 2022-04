Wer engagiert sich heute noch in der Kirche? In Lindau ist das Bild eindeutig

Die Ergebnisse der Pfarrgemeinderatswahl

Bei der Pfarrgemeinderatswahl im Dekanat Lindau waren rund 30000 Katholiken wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung war in den Pfarreien sehr unterschiedlich: Am höchsten war sie in Ellhofen mit 23,54 Prozent, am geringsten auf der Lindauer Insel mit 3,2 Prozent. Die geringe Wahlbeteiligung ist nach Ansicht von Dekan Ralf Gührer „auch der Corona-Pandemie geschuldet“. Denn früher sei der Wahlgang oft mit einem Kirchenkaffee verbunden gewesen. Hier die Wahlergebnisse der Gemeinden im unteren Kreisgebiet:

PG Kirche am See

Wasserburg St. Georg Wasserburg: Wahlbeteiligung 7,63 %, Wahlberechtigte 1599. Gewählt: Simone Praedel, Iren Brasser, Katharina Weidinger, Matthias Marschall, Hans Loser, Dagmar Ledermann; St. Johannes d. T. Bodolz und Schachen: Wahlbeteiligung 5,73 %, Wahlberechtigte 1135. Gewählt: Ulrike Hechelmann, Maria Begaß, Daniela Lehner-Urban, Thomas W. Kraus, Helga Ph. Glemser, Kathrin Lieberherr; St. Christophorus Nonnenhorn: Wahlbeteiligung 8,55%, Wahlberechtigte 737. Gewählt: Petra Gierer, Alexandra Pfeiffer, Gabi Schnell, Ingrid Weichsler, Gisela Fütterer, Claudia Schnell

PG Lindau-Aeschach

Gemeinsamer PGR für St. Ludwig Aeschach (Wahlbeteiligung 5,1 %, Wahlberechtigte 2237), St. Pelagius Oberreitnau (Wahlbeteiligung 7,9 %, Wahlberechtigte 814) und St. Urban und Silvester Unterreitnau (Wahlbeteiligung 16,5 %, Wahlberechtigte 382). Gewählt: Jutta Benedicter, Matthias Efinger, Christina Gentili, Marion Heimpel, Ursula Kohler, Carmen Schäfler, Dominik Schulz, Simone Schweinberger, Reinhard Sechser, Franz Stiehle, Helga Theile, Gabriele Vögele, Ann-Kathrin Waag, Bettina Weishaupt

PG Weißensberg

St. Markus Weißensberg: Wahlbeteiligung 12%, Wahlberechtigte 988. Gewählt: Agata Smyczek, Andrea Kleeis, Klaudia Walker, Johann Schmidt, Annelie Mootz, Wal-traud Hattinger, Ulrike Ganal, Thomas Mootz, Stefan Rütten; St. Nikolaus Bösenreutin: Wahlbeteiligung 13 %, Wahlberechtigte 355. Gewählt: Gottfried Ferder, Silke Stohr-Eberharter, Sandra Herzig, Vera Herzig; St. Ambrosius Hergensweiler: Wahlbeteiligung 12,44 %, Wahlberechtigte 860. Gewählt: Stefanie Pichler, Silke Bingger, Claudia Herberth, Armin Esslinger, Christine Bingger, Irmgard Straub, Irmgard Pemsl; St. Peter u. Paul Niederstaufen: Wahlbeteiligung 17,66 %, Wahlberechtigte 419. Gewählt: Cornelia Seubert, Manuel Zajonz, Silvia Thomas, Maria Allmendinger-Weh, Roswitha Richter-Gottschalk, Anna-Lena Stadlberger, Edith Mitzler, Armin Sutter; St. Gallus Sigmarszell: Wahlbeteiligung 17,5 %, Wahlberechtigte 475. Gewählt: Rita Birli, Susanne Hirscher, Gaby Schmid, Ursula Thuller, Nikolaus Scholz, Claudia Wiedemann

PG Lindau-Insel

Für den gemeinsamen PGR hat jede der drei Pfarreien ihre eigenen Mitglieder gewählt.

St. Josef Reutin: Wahlbeteiligung 3,6 %, Wahlberechtigte 2547. Gewählt: Barbara Adorf, Elisabeth Brendel, Pauline Dirmeier, Johanna Jackisch, Sabine Jackisch, Birgit Schmid-Fausel, Doris Schymosch

St. Maria Zech: Wahlbeteiligung 6,3 %, Wahlberechtigte 414. Gewählt: Michael Fechner, Kornelia Przygodda, Karin Stiegler, Stephanus Wijaya

Münster Unserer Lieben Frau, Lindauer Insel: Wahlbeteiligung 3,2 %, Wahlberechtigte 812.

Gewählt: Roland Flax, Anita Schwarzenböck