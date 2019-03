Wer bin ich? Und was ist „meine“ Heimat?

Das Stück „Haydi! Heimat!“ von Autorin Katja Hensel, inszeniert von Anne Verena Freybott, wurde eigens für das Landestheater Schwaben geschrieben und dort 2018 uraufgeführt. Es erzählt von der Suche nach einem seelischen Zuhause. Zur Schulaufführung am Donnerstag war das Stadttheater gut besucht.

In der Geschichte sucht ein achtjähriger Junge „seine Heimat“ und erlebt dabei so manche Abenteuer und Konflikte. Der Junge Kemal (Sandro Sutalo) mit türkischen Eltern, aber in Deutschland geboren, kann nur Deutsch und tut sich mit dem Begriff Heimat schwer. Als er etwas in die Schule mitbringen soll, was ihn damit verbindet, ist er damit so überfordert, dass er krank wird.

Sein Vater und seine Großmutter versuchen, ihm zu helfen. Während der Vater vorschlägt, zum Thema Heimat seinen deutschen Pass oder sein Thomas-Müller-Trikot mitzunehmen, hält ihm seine Großmutter einen Gebetsteppich unter die Nase. Wofür soll er sich entscheiden? Dann fällt ihm das Lieblingsbuch seiner Oma, „Haydi“, in die Hände, welches, wie sie behauptet, eine beliebte türkische Geschichte ist und zudem das letzte Stück Heimat, das ihr noch geblieben ist.

Plötzlich steht Ella (Miriam Haltmeier) an seinem Bett, die seit Kurzem in seine Klasse geht und im gleichen Hochhausblock wohnt. Sie freunden sich rasch an und zusammen schauen sie sich das Kinderbuch „Haydi“ an. Auch sie hat nicht wirklich eine Heimat. Ihre Mutter ist sehr „umzugsfreudig“, und Ella lebt daher nie lange an einem Ort. Kemal geht mit ihr schließlich heimlich in den zehnten Stock, wo er noch nie war. Auf dem Dach des Hauses finden sie einen alten Koffer und fangen an, sich ihre eigene Geschichte zu bauen. Für die beiden ist es der Berg aus „Haydi“.

Während sein Vater (Tobias Loth) und seine Großmutter über das Thema Heimat nachdenken und der Vater meint, eine Eins in Deutsch sei ihm lieber als die Türkischkenntnisse seines Sohnes, ist die Großmutter da ganz anderer Meinung. So wird diskutiert, über das gleiche oder eben nur mittelgleiche Aussehen der Deutschen oder der Chinesen sowie über die immer heiße Wohnung – mit dem Hintergrund des Klimas in der Türkei.

Nachdenklich und lustig zugleich

Gerade als Kemal und Ella beschließen, gemeinsam am nächsten Tag in die Schule zu gehen, eröffnet Ellas Mutter ihre erneuten Umzugspläne, die das Mädchen wütend protestieren lassen. Kemal ist daraufhin so niedergeschlagen, dass er alle Seiten aus dem Buch reißt und sie die Straße hinuntersegeln lässt. Der Obdachlose Karl erlebt auf der Straße in seinem Einkaufswagen den Blätterregen vom Dach und sammelt alle Seiten des Buches auf. Er versucht es zu lesen, da er aber kein Türkisch versteht, macht er seine eigene Geschichte daraus und malt auch neue Bilder dazu. Als Ella dazukommt und erkennt, um welches Buch es sich da handelt, sammelt sie entsetzt alle Seiten zusammen. Zum Abschluss beschließen Karl, Leyla, Ella und Kemal, das Buch wieder zusammenzukleben und der Großmutter zurückzugeben. Kemal präsentiert das neu gestaltete Buch dann zum Abschluss, zusammen mit den anderen in der Schule als sein Stück Heimat.

In überzeugender und kindgerechter Weise hat es das Ensemble geschafft, den Heimatkonflikt von mehreren Seiten sehr gut zu beleuchten. Temporeich, spielerisch und mit witzigen, pointenreichen Sprüchen wird deutlich gemacht, dass Heimat nicht unbedingt mit einem geografischen Ort in Verbindung stehen muss, sondern ein viel breiteres Spektrum hat. „Heimat ist alles und nichts, eine Schnecke, die ihr Haus überallhin mitnimmt.“

Ein schlichtes, aber sehr funktionales Bühnenbild rundete dieses nachdenklich machende und trotzdem lustige Stück ab. Wofür es viel Applaus gab. Die Kinder konnten im Nachgespräch all ihre Fragen loswerden.