Wenn Schule Kinder stark macht

Die Grundschule Lindau Reutin-Zech wird wird ins Bund-Länder-Programm „Schule macht stark“ aufgenommen. Dies teilt der SPD-Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Brunner mit.

Das der Pressemitteilung zufolge auf Initiative der SPD erarbeitete Programm unterstütze Schulen und Schüler in schwierigen sozialen Lagen. Die Grundschule Lindau Reutin-Zech wurde nun für das Programm „Schule macht stark“ ausgewählt. Karl-Heinz Brunner freut sich über die Aufnahme: „Bildungschancen waren schon vor Corona ein zentrales Thema. Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung und muss unabhängig von der sozialen Herkunft die besten Bildungsmöglichkeiten erhalten. Hier setzt das Programm ‚Schule macht stark‘ an, das 200 Schulen deutschlandweit mit insgesamt 125 Millionen Euro vom Bund und den Ländern unterstützt. Es ist ein wichtiges Signal, dass auch Schulen aus unserer Region davon profitieren.“ Im Programm werden Schulen in sozial schwierigen Lagen bei der Erfüllung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrages unterstützt. Ziel sei es, den Schülern bestmögliche Lern- und Bildungserfolge zu ermöglichen und entsprechend ihrer individuellen Fähigkeiten zu fördern, heißt es in der Mitteilung weiter.

Insgesamt solle so der Anteil der Schüler ohne Schulabschluss verringert werden. Lernrückstände sollen aufgeholt werden und die Schüler zum Lernen angeleitet würden. Das Projekt wird durch ein Forschungsprojekt begleitet, um gemeinsam mit den Schulen verschiedene Ansätze zur Steigerung des Lern- und Bildungserfolges zu vergleichen, weiterzuentwickeln und anderen Schulen dann zur Verfügung zu stellen.