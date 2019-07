Wenn Handballer auf dem Wasser Gymnastik machen

In der zweiten Vorbereitungswoche hat der österreichische Handball-Vizemeister HC Hard seine Zelte für ein Trainingslager vor Ort in der Sporthalle am See aufgeschlagen. Anstatt auf der Laufbahn erfolgt das schweißtreibende Ausdauertraining für die Schützlinge von Cheftrainer Klaus Gärtner am frühen Vormittag am naheliegenden Grünen Damm.

Seit Montag ziehen auch die beiden Teamspieler Gerald Zeiner und Boris Zivkovic mit dem HC Hard ihre Runden am Bodenseeufer. Um den Hundstagen zu trotzen, hat Athletiktrainer Stefan Jäger sein Programm etwas umgestellt, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Nach dem schweißtreibenden Lauftraining lieh sich jeder Akteur des sechsfachen Champions ein Stand Up Paddle aus und die Gymnastikeinheiten wurden kurzerhand ins erfrischende Binnenbecken verlegt. Kein Wunder, dass da so mancher Akteur bei den Gleichgewichtsübungen auf dem wackeligen Brett unfreiwillig baden ging, heißt es in der Mitteilung weiter.

Das erste von sechs Vorbereitungsspielen bestreiten die Roten Teufel vom Bodensee am Freitagabend beim deutschen Drittliga-Absteiger TSV Neuhausen. Am Sonntag, 17 Uhr, ist der deutsche Bundesligist GWD Minden, in dessen Reihen gleich vier aktuelle norwegische Nationalspieler stehen, in der Sporthalle am See zu Gast.

Außerdem stehen Testspiele gegen die Schweizer Topclubs Schaffhausen, St. Gallen, Bern und Zürich an. Das erste Pflichtspiel der Saison 2019/20 bestreiten die Vorarlberger am 24. August im Rahmen des Supercups bei Meister und Pokalsieger UHK Krems.