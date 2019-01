Wenn Gitarren zu Schlagzeugen werden

Im nahezu ausverkauftem Gewölbesaal auf der Lindauer Insel hat der in Lindau ansässige Gitarrist Klaus Wladar am Freitag ein fulminantes Auftaktkonzert für die Internationalen Gitarrentage gegeben. Diese geht nun in die dritte Runde, heißt es in einem Presseschreiben der Veranstalter.

Die Gitarrentage, die Wladar seit 2015 kuratiert, bieten neben Konzerten auch Meisterkurse und Workshops für klassische Gitarristen an. Den Auftakt des Abends machte die gravitätische Fantasie in D des barocken Lautenvirtuosen Sylvius Leopold Weiss in einer Bearbeitung für Gitarre. Eines der berühmtesten Werke für Gitarre überhaupt, die Variationen über ein Thema von Mozart, komponiert vom Katalanen Fernando Sor, wurde von Wladar virtuos interpretiert.

Der Kubaner Leo Brouwer feiert in diesem Jahr seinen achtzigsten Geburtstag. Darum spielte Wladar dessen afrikanisch inspirierte drei Balladen mit dem Titel „El Decameron Negro“, die so poetische Titel wie „Ballade der verliebten Jungfrau“ oder „Die Flucht der Liebenden in das Tal der Echos“ tragen. Nach der Pause spielte der Gitarrist „Due canzoni Lidie“ des Italieners Nuccio d’Angelo, bei dem die Saiten der Gitarre umgestimmt werden müssen, wodurch jene mystische Grundstimmung entsteht, die sich im weiteren Verlauf durch das ganze Stück zieht, heißt es weiter.

Weiter ging es mit einer „Latin-Battle“ der Komponisten Jorge Morel (Uruguay) und Maximo Diego Pujol (Argentinien) mit Bossas, Sambas und Candombes. Dass die Grenze zwischen Klang und Geräusch durchaus fließend sein kann, zeigte der Künstler mit der „Percussion Study“ von Arthur Kampela, einem überraschenden Stück das wie der Titel schon verrät die Gitarre teilweise in ein Schlagzeug verwandelt.

„Fight“ ein flirrendes Rockstück und „Mercy, Mercy, Mercy“, ein Jazzstandard von Joe Zawinul, beide von Klaus Wladar ebenfalls mit Schlagzeugeffekten versehen, beendeten den Konzertabend.