Wenn Friede von unten wächst

Wer kennt schon Wajir, Somaliland oder Manipur? Hierzulande dürften das die wenigsten sein. Und das ist schade. Denn diese Kleinbezirke und Minirepubliken in Afrika und Indien sind erfreuliche Beispiele dafür, wie Konflikte gewaltfrei gelöst werden können. Und wie Einzelne, Gruppen oder Organisationen es geschafft haben, so etwas wie Frieden in die eigene Gesellschaft zu bringen. Umso erfreulicher war daher der Vortrag „Von denen niemand spricht“, den Wolfgang Heinrich in den Friedensräumen hielt und der von eben diesen Beispielen berichtete.

Zuerst kommt die militärische Intervention um Gewalt einzuhegen, dann erst werden gewaltfreie Methoden angewandt, um Konflikte zu bewältigen. Das zumindest ist die übliche Vorgehensweise in Kriegen oder gewalttätigen Konflikten. Dass es aber genau auch andersherum gehen kann, um den Frieden zu fördern, das veranschaulichte Wolfgang Heinrich, der in Äthiopien geboren ist, 20 Jahre dort gelebt hat, um dann nach dem Studium in Deutschland und den USA wieder in die Region am Horn von Afrika zurückzukehren. Dort und in Südasien arbeitete er 30 Jahre lang in der Entwicklungszusammenarbeit von Nichtregierungsorganisationen und erlebte, wie er den gut 30 Interessierten im Laufe des Abends erläuterte, „wie Frieden von unten wächst“.

So etwa wie in Wajir, einem kenianischen Grenzdistrikt zu Somalia, in dem vorwiegend ethnische Somali leben und der vor 25 Jahren noch als unregierbar galt. Wie Heinrich die Situation beschrieb, waren zu dieser Zeit Schießereien in allen Siedlungen an der Tagesordnung. Es gab Angriffe auf Zivilisten, Vergewaltigungen, Entführungen, gezielte Morde an Verwaltungsangestellten, Ärzten und Lehrern. Sowohl die Regierung als auch die internationalen Organisationen zogen sich schließlich aus dem Landstrich im Nordosten Kenias zurück. Ein Wendepunkt trat erst ein, als sich Frauen verschiedener Clans zur „Wajir Women Association for Peace“ zusammengeschlossen haben. Sie patroullierten als gemischte Frauengruppen auf Märkten um die Sicherheit zu wahren, intervenieren, sobald sich ein Konflikt andeutete und führten Lösungen herbei. Nach und nach schlossen sich ihnen auch Männer an und als die ersten Erfolge spürbar wurden und der Wunsch nach einer eigenen Verwaltung gereift war, revitalisieren die Frauen die früheren Clanführer, Geschäftsleute und Familienoberhäupter und modernisieren diesen „Ältestenrat“, indem sie ihn durch junge und weibliche Mitglieder erweiterten. Aus diesem Ältestenrat bildet sich wiederum eine Interventionsgruppe, die Gewaltaktionen unterband. Noch im selben Jahr unterschrieben die Ältesten aller Clans eine Selbstverpflichtung, in der sie sich verpflichteten den Frieden zu bewahren. 1994 gingen die Frauen auf ehemalige Abgeordnete und Vertreter der kenianischen Regierung zu und bewegten sie zur Rückkehr nach Wajir. Und im selben Jahr lobten sie einen Friedenspreis für denjenigen aus, dem es am besten gelungen war in seiner Nachbarschaft den Frieden zu bewahren. Was einen regelrechten Wettkampf auslöste. „Seit 1996 herrscht in Wajir ein relativer Friede und eine relative Sicherheit“, fasste Heinrich den Erfolg zusammen.

Während Wajid Heinrich als Beispiel dafür gedient hatte, aufzuzeigen, wie „Menschen Frieden schaffen“, nannte er Manipur, als Beispiel dafür, wie es Schülern und Studenten sowie Frauen in dem indischen Bundesstaat gelang, mittels gewaltfreien Widerstand Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit durchzusetzen. In Somaliland gelang es Frauen sogar mit gewaltfreien Mitteln den grausamen Bürgerkrieg zu beenden und einen neuen, wenngleich nicht international anerkannten, dann aber doch den „einzigen funktionierenden demokratischen Staat in Afrika“, aufzubauen.