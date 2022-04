Wenn die Natur unter dem trockenen März leidet

Der März war extrem trocken – fast kein Tropfen Wasser ist vom Himmel gefallen. Während die ersten schon die Bade- und Grillsaison eröffnet haben, treiben die hohen Temperaturen und der ausbleibende Regen Sorgenfalten auf die Stirn von Förster, Waldbesitzer und Obstbauern. Denn die Natur bräuchte das Wasser dringend – und mit Blick auf den anstehenden Frost können die überdurchschnittlich warmen Frühlingstage eine Gefahr für die Blüte sein.

Wälder sehen bald anders aus

In der neuen Folge des Lindau-Podcasts haben Yvonne Roither und Ronja Straub mit dem Lindauer Obstbauer Florian Nüberlin und Christian Müller vom Forstrevier Lindau über die Auswirkungen der Trockenheit für Wälder und Obstbäume gesprochen. Wieso sich vor allem Förster und Waldbesitzer langfristig umstellen müssen und die Obstbauern am Bodensee sich noch in einer vergleichsweise guten Lage befinden, erzählen sie in der neuen Episode.

