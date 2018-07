Wenn die Nacht glüht

Die Lindauer Ballonfiesta wird am Samstag, 14. Juli, ab 15 Uhr zum Mekka der Luftschiffe und dürfte auch wieder viele Besucher anlocken. Zahlreiche Heißluftballons recken sich dann auf der Sommerwiese des Gitz farbenfroh und voluminös in den Himmel.

Wer eine Möglichkeit zur Ballonfahrt erhält, sollte diese nutzen. Ob im Morgenlicht oder nahe der blauen Stunde, ein beeindruckenderes Panorama wie in Lindau lässt sich nur selten finden. Wenn die Inselstadt, der See und die Alpen sich in Einheit im pittoreskem Licht präsentieren und der Wind das Luftschiff sanft führt, wird dies zum einmaliges Erlebnis. Auskunft über mögliche Ballonmitfahrten erhält man bei Air & Fun (air-and-fun.de).

Erstmals ist der Giitz-Heißluftballon mit von der Partie. Besonders reizvoll: Der Campingpark verlost an diesem Wochenende unter seinen Gästen exklusiv eine Fahrt im Gitz-Ballon. Mit etwas Glück geht es für einen Gast ganz hoch hinaus. Eine Teilnahme an der Auslosung ist ausschließlich für Gäste des Campingparks vor Ort möglich.

Dieser wird sich auch beim Ballonglühen in der Samstagnacht präsentieren. Es ist schlicht beeindruckend, wenn das farbenfrohe Leuchten der Ballons sich in die Dunkelheit presst, welche besonders ausgeprägt sein wird, ist doch nachts zuvor Neumond, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters.

Die Lindauer Ballonfiesta auf dem Gitzenweiler Hof darf als Höhepunkt im regionalen Veranstaltungskalender gelten.

Wer etwas Zeit mit bringt, kann im Campingpark sein Lager aufschlagen. Schon am Freitag spielt GinSonic auf der Showbühne. Am Samstag ab 21 Uhr und nach dem Ballonglühen sorgt DJ Andy dafür, dass die Stimmung heiß bleibt.

Wie heiß es auf russischen Rasenplätzen am WM-Finalwochenende zugehen wird, lässt sich in Gemeinschaft auf dem Gitz erleben. Public-Viewing im Ristorante Pinocchio wird geboten. Das Spiel um Platz drei am Samstag um 16 Uhr und das Finale am Sonntag um 17 Uhr werden sicher für weitere heiße Momente sorgen.