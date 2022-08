Künstliche Herzklappe aus der Webmaschine: Diese neue Technik könnte Leben retten

Der Preis

Die Idee für den Peter-Dornier-Stiftungspreis geht auf Peter Dornier, den Gründer der Lindauer Dornier GmbH, zurück, der von 1917 bis 2002 gelebt hat. Der mit 5000 Euro dotierte Preis wird seit 2021 jährlich für herausragende wissenschaftliche Arbeiten junger Menschen in den Bereichen Textiltechnik, Folientechnik und Composites (dt. Verbundstoffe) sowie der Luftfahrt verliehen. Alles Fachgebiete, in denen Peter Dornier mit den in Lindau entwickelten Webmaschinen und Folienreckanlagen einen wichtigen Beitrag geleistet hat. Fördermittel für die medizinische Forschung gehören ebenso zum Stiftungszweck der Peter-Dornier-Stiftung wie auch die Förderung von Hospiz-Einrichtungen für ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben bis zum Schluss.