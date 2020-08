Wenn die Kinder Stacheln kriegen

Wenn Kinder in die Pubertät kommen, beginnt für die Eltern eine herausfordernde Zeit. Viele Mütter und Väter sind verzweifelt, wenn sie nicht mehr an ihre Schützlinge herankommen, die sich ihrerseits unverstanden fühlen und sich zurückziehen. Nicht selten kommt es zu heftigen Konflikten und lautstarken Gefühlsausbrüchen. Gerade während der Sommerferien, wo Familien oft mehr Zeit miteinander verbringen als in anderen Monaten, drohen Konflikte. Doch es gibt ein paar Grundsätze, die Eltern in dieser Situation beachten können, wie Chris Wilhelm, Erziehungsberaterin bei der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Lindau, weiß.

Eltern sollten sich bewusst sein, dass Konflikte während der Pubertät als Teil des Erwachsenwerdens normal sind, schreibt die KJF-Erziehungsberatung. „Das Selbstbild der Jugendlichen unterliegt in dieser Zeit großen Schwankungen“, erläutert Wilhelm. Bereits kleine Erschütterungen reichen, um die noch zarte Selbstsicherheit aus dem Gleichgewicht zu bringen. „Wird das Selbstwertgefühl gefährdet, beispielsweise durch eine Frage, die als Kritik aufgefasst wird, können viele Jugendliche nicht mehr sachlich reagieren“, so die Erziehungsberaterin. Sie werden emotional.

Es sei, als hätten sich die Jugendlichen Stacheln wie ein Kaktus zugelegt, um sich zu schützen und abzugrenzen. „Und genau wie bei einem Kaktus dürfen und müssen Eltern sich selber schützen, erklärt Wilhelm. Das heißt, Eltern dürfen sich nicht angegriffen fühlen und sollen das Verhalten nicht persönlich nehmen. Zudem gilt es, das Positive zu verstärken und das Negative abzuschwächen. „Wie ein noch so stacheliger Kaktus eine Blüte entwickelt, so haben auch pubertierende Jugendliche Stärken und Fähigkeiten, die man fördern kann“, so Chris Wilhelm.

Abgrenzung und Rückzug ist bis zu einem gewissen Maß in Ordnung. „Die Jugendlichen sind auf der Suche nach sich selbst und damit erfahren auch die von den Eltern gelebten Werte eine Überprüfung durch die Jugendlichen“, weiß die Erziehungsberaterin. Vor allem Jungen ziehen sich oft stärker zurück als Mädchen, die eher die Konfrontation suchen. Eltern sollten sich in dieser Phase bewusst werden, dass die Rolle des Erziehers nun zunehmend zu der eines wertvollen Ansprechpartners wird. Wenn das gelingt, können Eltern laut KJF zufrieden sein.