Wenn die Feuerwehr einen brennenden Lastwagen sucht – aber keinen findet

Die Lindauer Feuerwehr ist am Dienstag zu einem brennenden Lastwagen auf der A 96 gerufen worden. Doch als die Einsatzkräfte ankamen, war dort kein Lastwagen. Es ist nicht das einzige Mal in dieser Woche, dass die Feuerwehr umsonst ausgerückt ist.

Der Notruf ging um 12.29 Uhr bei der Integrierten Leitstelle Allgäu ein, schreibt die Feuerwehr in ihrem Bericht. Gemeldet wurde, dass bei einem Lastwagen auf der Autobahn A 96 ein Radkasten in Brand geraten sei. Sie schickte sofort viele Rettungskräfte zur Schadensstelle.

Die Einsatzkräfte suchen alles ab

Allerdings fand die Feuerwehr keinen Lastwagen mit brennenden Radkasten – sie fand einfach nichts. „Nach umfangreicher Erkundung des gesamten Autobahnabschnitts bis nach Wangen im Allgäu, sowie der angrenzenden Bundesstraße 31, konnte jedoch kein brennendes Fahrzeug vorgefunden werden“, heißt es im Bericht der Feuerwehr.

Der Einsatz, an dem auch die Feuerwehr aus Weißensberg, der Rettungsdienst und die Polizei beteiligt waren, wurde daraufhin abgebrochen.

Das war an diesem Tag nicht der einzige Einsatz, bei dem die Feuerwehrleute entweder gleich oder zumindest wieder ziemlich schnell abrücken konnten. Schon um kurz vor halb zehn Uhr wurde der Löschzug Hauptwache an das Buswartehäuschen am Berliner Platz alarmiert, heißt es in der Pressemitteilung.

Nur noch verbrannte Papierreste

Ein Busfahrer hatte einen qualmenden Abfallbehälter am Unterstand der Haltestelle wahrgenommen. Vor Ort stellte die Feuerwehr lediglich verbrannte Papierreste in dem Behälter fest, die sie schnell löschen konnten. Anschließend kontrollierten sie mit einer Wärmebildkamera, ob noch Glutreste vorhanden waren.

Noch während dieser Einsatz lief, wurde der Löschzug Nord zum Bahnübergang an der Schlossstraße in Oberreitnau alarmiert. Dort war die Feuerwehr aufgrund eines technischen Schadens gerufen worden. Der Einsatz konnte jedoch kurz nach der Alarmierung von der Leitstelle abgebrochen werden, weil keine weitere Hilfe nötig war.

Doch es gab auch diese Woche auch schon zwei größere Einsätze. Um kurz nach 9 Uhr am Montagvormittag wurde der Löschzug Nord gemeinsam mit der hauptamtlichen Wachbesatzung in den Stadtteil Höhenreute alarmiert. Bei der Integrierten Leitstelle Allgäu war eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Obstplantagen gemeldet worden.

Die Feuerwehr hilft dem Rettungsdienst mit der Drehleiter, einen Patienten schonend zu transportieren. (Foto: Archiv- Feuerwehr)

Feuer entlang der Straße wird gelöscht

Die Einsatzkräfte stellten vor Ort eine starke Rauchentwicklung fest, die durch zahlreiche Mottfeuer auf landwirtschaftlichen Flächen verursacht wurden. Damit wollte der Landwirt die Knospen seiner Obstbäume vor Frost schützen. Unter Atemschutz löschten zwei Trupps die direkt an der Straße liegenden Mottfeuer ab. Parallel wurde die Einsatzstelle abgesichert. Nach gut einer Stunde wurde der Einsatz abgeschlossen und die Einsatzstelle der anwesenden Polizeistreife übergeben.

Am Montagnachmittag um kurz vor halb vier Uhr wurden die beiden Löschzüge West und Hauptwache zu einem Verkehrsunfall in die benachbarte Gemeinde Wasserburg alarmiert. Neben der Sicherung des Unfallfahrzeuges übernahmen die Lindauer Kräfte die Absicherung der Unfallstelle.

Noch zwei Einsätze am Abend

Um 19 Uhr am Montagabend wurde der Löschzug West in den Spitalmühlweg gerufen. Der Rettungsdienst forderte die Drehleiter „zur schonenden Ableiterung“ eines Patienten an, wie die Feuerwehr berichtet. Als sie den Patienten an den Rettungsdienstgut konnten die Einsatzkräfte nach 30 Minuten wieder abrücken.

Gut eineinhalb Stunden später wurde die Feuerwehr zu einer Notfalltüröffnung gerufen. Um 20.40 Uhr ging es für den Löschzug Nord in die Untere Sonnhalde. Aufgrund eines medizinischen Notfalls konnte ein Bewohner die Wohnungstüre nicht eigenständig öffnen. Die Feuerwehr stellte den Zugang zur Wohnung für den Rettungsdienst her. Auch dieser Feuerwehreinsatz war nach knapp 30 Minuten beendet. Polizei und Rettungsdienst waren ebenfalls vor Ort.