Wenn die Bühne zum Urwald wird

Hilfe, die Affen sind los! Die Bühne wird zum Urwald und es wird getanzt, gesungen und gelacht. So ist das, wenn das Theater Liberi mit seinem Dschungelbuch-Musical auf Tournee geht. Und genauso lebendig ist es auch am Sonntag in der Inselhalle zugegangen, wo das Theater zu Gast war.

„Mama, Papa, wann geht es los?“ Die Kinder freuten sich riesig darauf, ihre Helden als „echte Menschen“ auf der Bühne zu sehen. In der unterhaltsamen Adaption von Liberi-Autor Helge Fedder geht Mogli auf Identitätssuche und es geht dabei um Freundschaft, Tolerant, Selbstvertrauen und Mut. Mogli, das Menschenkind, das unter Wölfen aufwächst und endlich zum Rudel gehören möchte, daneben seine besten Freunde Balu und Baghira. Der „gestreifte Teufel“ Tiger Shir Khan und natürlich Kaa, die Schlange mit dem hypnotischen Blick. Denn wer kennt „Das Dschungelbuch“ nicht – vor allem in der legendären Disney-Zeichentrick-Version mit ihren tollen Songs? Dabei lehrt ihn die Gemeinschaft im Dschungel, was Zugehörigkeit und Geborgenheit bedeuten.

„Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ und „Ich wär’ so gern wie du“ waren in der Liberi-Fassung zunächst nicht zu hören, folgten dann allerdings als Zugabe. Moglis Reise wird im Dschungelbuch-Musical des Theater Liberi von den eigens komponierten Titeln der Musiker Christoph Kloppenburg und Hans Christian Becker begleitet. Die eigenen Liedern, vielleicht nicht ganz so eingängig, waren trotzdem kindgerecht und sorgten mit viel Schwung für gute Stimmung.

Und was den Inhalt anging, lagen sie sowieso ganz auf der Linie ihrer Vorbilder. Denn in „Dschungelbuch – Das Musical“ durfte Balu der Bär genauso lustig-gemütlich sein wie sein gezeichnetes Vorbild, Mogli genauso vorlaut und Shir Khan genauso fies und durch den Bühnennebel und die geschickter Beleuchtung sogar noch ein bisschen fieser. Nur auf den Elefanten Colonel Hathi mit seiner Dschungelpatrouille mussten die Zuschauer verzichten.

Sechs Darsteller teilen sich alle Rollen, waren mal Affenbande, mal Wolfsrudel, mal Geier, mal Schlange. Mit kreativen Kostümen und einer lebhaften Inszenierung. Aber um einen Charakter zu zeichnen, reicht ja das passende Kostüm allein nicht aus. Deshalb verliehen die Darsteller mit entsprechenden Bewegungen und Körperhaltungen ihrer Figur Kontur: Während die Affen mit Geschrei über die Bühne tobten und auf der Suche nach „Banana“ waren, schlich Lisa Perner – hier als schwarzer Panther – Baghira katzenhaft-elegant durch den Dschungel. Die Zuschauer und vor allem die Kleinen hatten ihren Spaß daran. Einziger Negativpunkt, es gibt in der Inselhalle keine Sitzerhöhungen für Kinder, was zu einem ständigen hin und her rutschen führte, da die Sicht für viele leider deutlich einschränkt war.