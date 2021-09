Vorsicht beim Kleingedruckten: Angehörige streitet bei 24-Stunden-Betreuung um viel Geld

Verträge sollten genau gelesen werden

Das Thema „24-Stunden-Versorgung zu Hause“ ist laut Melanie Haugg vom Pflegestützpunkt des Bodenseekreises unheimlich schwierig. Politisch und gesellschaftlich sei das bekannt, aber angesichts des Pflegenotstands sei auch dieses Modell zur Versorgung nötig. Eine regelmäßige Prüfinstanz gebe es nicht.

Es gebe drei Modelle, nach denen Betreuungskräfte aus dem EU-Ausland in Deutschland angestellt werden. Bei allen drei Beschäftigungsverhältnissen werden die Arbeitskräfte legal aus dem Ausland über Agenturen vermittelt. Zum einen sei es möglich, dass sie in ihrem Heimatland angestellt sind und entsandt werden – der Arbeitgeber befindet sich dann im Ausland. Arbeitgeber könne aber auch der jeweilige Haushalt sein. Außerdem können die Betreuungskräfte als Selbstständige agieren. In solchen Fällen müsse man Scheinselbstständigkeit vermeiden.

Melanie Haugg rät Familien, die eine solche Lösung erwägen, sich vorab über die verschiedenen Modelle zu informieren. Grundsätzlich sei es wichtig, dass die Angehörigen die Verträge vor Abschluss genau durchlesen.