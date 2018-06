Wenn der Vorfußballen schmerzt

Zum Thema „Wenn der Vorfußballen (Hallux valgus) schmerzt – konservative und operative Behandlungsmethoden“, stellt Dieter Sonntag, Oberarzt der Orthopädie und der Unfallchirurgie der Asklepios Klinik Lindau, Großzehenfehlstellungen und ihre Ursachen vor und erörtert die verschiedenen Behandlungs- und Therapiemethoden. Die Informationsveranstaltung richtet sich an Patienten, Betroffene und Interessierte und findet am Mittwoch, 29. Januar, 19 Uhr in der Asklepios Klinik Lindau im Veranstaltungsraum statt. Der Eintritt ist frei.

In Deutschland leiden mehr als zehn Millionen Betroffene, davon 80Prozent Frauen, an einem Vorfußballen ( Hallux valgus ). Der Beginn diese Großzehenfehlstellung wird oft als kosmetisches Problem wahrgenommen. Im weiteren Verlauf können Entzündungen und Schwellungen am Großzehenballen, Fehlbelastungen und eine beginnende Gelenkumformung (Arthrose) zu starken Schmerzen beitragen und führen den Patienten zum Chirurgen. Der Vortrag erläutert verständlich in reichlicher anschaulicher Bebilderung die Ursachen der Erkrankung, die Diagnosestellung und deren Diagnostik, Vorbeugemaßnahmen sowie die konservativen und operativen Behandlungsmöglichkeiten, heißt es in einer Ankündigung. Ein typischer Behandlungsablauf wird exemplarisch vorgestellt und zeigt den Weg durch die Behandlung, die Operation und die Nachbehandlung an der Asklepios Klinik Lindau.