Wenn der Metal-Uhu ruft

Es sind nicht viele Fans, die sich die umjubelte norwegische Metal-Truppe Kvelertak in Lindau anschauen wollen. Nur rund 200 Konzertgänger sind da, vielleicht weil es Sonntagabend ist, vielleicht weil das Wetter eigentlich noch zu gut für Clubbesuche ist. Aber für die lohnt es sich.

Und wer da ist, hat dafür eine umso längere Anreise hinter sich. Autokennzeichen aus München, Österreich und der Schweiz deuten es an. Von am weitesten her gekommen ist Veronica Skotnes. Sie stammt aus Alesund, das liegt in Norwegen, nach Lindau sind es 2000 Kilometer. Wobei sie nicht nur wegen Kvelertak da ist. Am Sprachinstitut in Lindau lernt sie gerade Deutsch. „Ich hab geguckt, was für Clubs es in der Nähe gibt und mich riesig gefreut, dass Kvelertak hier spielen.“ Jetzt steht die 16-Jährige in der ersten Reihe, und sogar ihr Kleid passt zum Rot, Weiß und Blau der kleinen Nationalflagge, die sie schwenkt.

Das kleine Fähnchen wirkt niedlich, als Sänger Erlend Hjelvik zu den Klängen der Bandhymne „Kvelertak“ eine riesige Flagge mit einem „K“ drauf schwenkt. Davor haben die sechs Musiker aus Stavanger einen Parforce-Ritt durch ihre beiden Alben geboten. Mit ihrem Mix aus rasenden Drums, wie sie im norwegischen Exportschlager Black Metal dazugehören, unverbrauchten Gitarrenriffs und wüstem Geschrei-Gesang haben sich Kvelertak seit vier Jahren unverwechselbar gemacht. Ihr Debütalbum kam bei Metallern wie bei den Indie-Kids gleichermaßen an. Zu den Fans der Band zählen auch prominente Rockstars wie Foo-Fighters-Chef Dave Grohl. In Norwegen sind Kvelertak Stars, mehrfach haben sie beim „Spellemansprisen“ abgeräumt, der als Grammy-Pendant gilt.

Neben der Fahne gibt es eigentlich nur eine zweite Bühnenrequisite, und das kommt gleich zu Beginn des Konzerts zum Einsatz. Frontmann Erlend Hjelvik betritt die Bühne mit einer Eulenmaske, deren Augen leuchten. Die Eule, derzeit wohl so etwas wie das Krafttier der Hipster-Szene, ist auch das Maskottchen dieses Sextetts. Ansonsten geht es aber schnörkellos zu bei Kvelertak, was zu Deutsch übrigens „Würgegriff“ heißt. Mit der geballten Kraft von drei Gitarren lassen sich die schönsten Instrumental-Passagen zusammenzimmern, einer übernimmt den Rhythmus, der andere die Riffs, der dritte die Soli – und in „Undertro“ könnte man sich diese Abfolge von frischen Powerchords noch ewig anhören.

An anderer Stelle peitscht das Schlagzeug gnadenlos wie der Regen in Bergen, der am stärksten verregneten Großstadt Europas. Dazu beschwört Erlend Hjelvik mit seiner Stimme, die zwischen Gekeife und Grollen schwankt, von Mondnächten („Manelyst“), Wasserdämonen („Fossegrim“) und dem Fliegenden Holländer („Evig Vandrar“). Alles auf Norwegisch – was es den Fans aber trotzdem nicht unmöglich macht, die Texte der episch-wuchtigen Songs mitzugrölen. Nach dem zweiten Stück läuft Hjelvik schon der Schweiß über den tätowierten Oberkörper, er wirbelt seine Haare durch die Luft, streicht sich die nassen Strähnen aus den Augen und guckt grimmig in die Menge, feuert sie an.

Kvelertak zeigen sich in Lindau als perfekt eingespieltes Gespann. Zwei Tage zuvor standen sie beim Sonisphere Festival in Basel als Vorband von Metallica auf der Bühne, in den Kommentaren auf Facebook schreibt jemand: „Wenn die Vorband den Hauptact in den Schatten stellt.“ Man möchte nicht widersprechen. Auch die Fanscharen von Metallica würde man Kvelertak gönnen, wenn man so in den halbleeren Saal schaut. Immerhin: Headbanging, Rumhüpfen, Mitsingen – mangelnde Stimmung kann man nicht feststellen.